GALERIE FOTO. Klaus Iohannis a ieșit la plimbare cu bicicleta prin Herestrău: „Traficul din București este infernal”

Klaus Iohannis a ieşit luni seară la o plimbare cu bicicleta prin Parcul Herăstrău, el spunând că traficul din Capitală este infernal, indiferent de vreme şi că se impun „măsuri serioase”, scrie News.ro.

4

Citește și: Răspunsul Gabrielei Firea, după ce președintele s-a plâns de traficul din București

Îmbrăcat lejer, cu pantaloni de culoare deschisă şi cu un tricou negru, Klaus Iohannis a ieşit la o plimbare cu bicicleta în zona Parcului Herăstrău, apoi a stat de vorbă cu jurnaliştii pe mai multe teme: mutarea ambasadei României la Ierusalim, neînţelegerile dintre Guvern şi BNR sau sesizarea CCR pe tema refuzului său de a o revoca pe Laura Codruţa Kovesi de la conducerea DNA.

"Observând vremea splendidă de primăvară, am decis să fac o plimbare. Am constatat că primăvara Bucureştiul este frumos, dar traficul este infernal, indiferent de anotimp şi de vreme. Cred că aici se impun câteva măsuri foarte, foarte serioase, de îmbunătăţire şi a infrastructurii de trafic, dar şi a reglementărilor în trafic. În rest, mi-aş dori să văd mai multă lume pe jos, mai multă lume pe bicicletă, dar cu timpul se întâmplă şi asta (...) Am făcut 3 minute de la reşedinţă şi până aici, m-am salutat cu câţiva şi am văzut feţe surprinse”, le-a spus Klaus Iohannis jurnaliştilor care l-au asşteptat la Arcul de Triumf.