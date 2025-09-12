Live TV

Data actualizării: Data publicării:
drona gasita pe o plaja din bulgaria
Foto: Captură Digi24
Generalul (r) Virgil Bălăceanu a vorbit vineri seara, în exclusivitate la Digi24, despre drona găsită pe o plajă din Bulgaria. Acesta spune că cel mai probabil, aparatul de zbor a căzut în Marea Neagră și a fost adus pe plajă de valuri. De asemenea, sunt șanse mici ca aceasta să fi conținut explozibil, fiind mai degrabă o dronă se supraveghere și strângere de informații. De asemenea, Virgil Bălăceanu a comentat și incidentul din Polonia, unde mai multe drone ale Moscovei au intrat în spațiul aerian polonez. El a spus că Varșovia a reacționat bine atacând aparatele de zbor fără pilot, și a subliniat că România a rămas în urmă din acest punct de vedere, cel al reacției în asemenea incidente.

„Îmi este greu să identific drona. S-ar putea să fie Orlan-10, s-ar putea să fie Gerbera. Probabilitatea de a avea explozibil este mai scăzută. Ar fi trebuit ca impactul să declanșeze explozia. Nu se văd urmele unei explozii. Nu știm dacă nu cumva a ajuns pe plajă adusă de valurile Mării Negre. A căzut în Marea Neagră. Ea arată relativ bine din punct de vedere al degradării, dar cu mai multe fragmente desprinse. Și lucrurile acestea trebuie să devină o notă obișnuită”, a declarat generalul (r) Virgil Bălăceanu.

Întrebat dacă ar trebui să ne obișnuim cu așa ceva, și să ne așteptăm să vedem tot mai des astfel de situații, pentru că și în România în ultimii ani au căzut foarte multe astfel de drone, Virgil Bălăceanu a afirmat că „trebuie să facem diferența specifică. Nu cred că este o incursiune pe teritoriul Bulgariei, chiar dacă este Orlan-10. Aceasta nu este o dronă kamikaze, este o dronă pentru cercetare, supraveghere, obținere de informații. Or, ce făceau rușii - luau informații de pe plaje ca să vadă numărul de turiști... Deci, o asemenea misiune ar fi comportat altceva”.

Probabilitatea este să fie o dronă care n-a mai avut aceeași traiectorie, a căzut în mare, valurile au adus-o pe plajă. Și noi ne confruntăm cu drone. Dronele în derivă sunt periculoase.

„Am avut asemenea situații, au căzut, au explodat cu foarte multe resturi de dronă. Am avut și intrări neautorizate în spațiul aerian al României, au intrat done pentru câteva minute, au părăsit spațiul aerian. A fost din nou un test pe care rușii l-au aplicat la momentul respectiv”, a precizat generalul în rezervă.

„Ministrul Apărării trebuie să ne spună dacă normele de aplicare a legii de combatere a dronelor au fost aprobate, sau nu”

„Am avut chiar folosirea mijloacelor electronice, așa cum rușii au mai făcut lucrul acesta în decembrie 89, când au fost marcate drone, prin mijloace de război electronic, fiind în definitiv ținte false. Ca atare, întrebarea este dacă suntem pregătiți pentru a riposta, și va trebui să ni se răspundă. Ministrul Apărării trebuie să ne spună dacă normele de aplicare a legii de combatere a dronelor au fost aprobate, sau nu, fără normele de aplicare. Aviația, poliția aeriană, care este de fiecare dată în misiune, în asemenea situații, când apar mesaje RO-Alert nu poate să facă altceva decât o cercetare, o supraveghere și o monitorizare, pentru că nu are dreptul să tragă. Neavând aceste norme, partea de acțiune în Polonia este mai complexă. Eu i-am spus operația de testare și dezinformare Gerbera. Gerbera sunt de fapt niște drone momeală”, a adăugat Virgil Bălăceanu.

„Polonia are programe de înzezestrare cu mijloace antidronă, România este mult rămasă în urmă”

„Se pare că majoritatea au fost Gerbera. Din punct de vedere al rușilor este o operație de succes. Din partea Poloniei și NATO, să-i spunem operația Scutul flancului de Nord-Est, operație cu un succes parțial. Dincolo de toate comentariile, că s-a executat tragerea asupra a trei drone cu rachete foarte scumpe, fie că a fost AIM-9, fie că a fost AIM-120 de pe F16, de pe F35. Important este că s-a tras, nu cred că rușii se așteptau la un asemenea lucru. Ca atare, o ripostă prin foc înseamnă foarte mult” a subliniat generalul în rezervă.

„Celelalte concluzii le trag polonezii, NATO. Dacă erau și alte mijloace de combatere a dronelor, fie prin procedură cinetică, adică lovirea directă sau explozia unui focos de proximitate, ori prin mijloace electronice, rămâne de văzut în perioada următoare, mai ales că Polonia este înzestrată și are programe de înzezestrare cu asemenea mijloace antidronă, România fiind mult rămasă în urmă” a mai spus Virgil Bălăceanu.

În ceea ce privește reacția Poloniei, generalul a afirmat că a fost una bună. „Bravo, Polonia!”. România este mult rămasă în urmă.

„Flancul de sud-est cu pivot România rămâne întotdeauna, din păcate, în urma flancului de nord-est cu pivot Polonia. Așteptăm să vedem când Parlamentul va aproba și vom avea serviciu militar voluntar în termen, iar pe de altă parte, anul acesta nu se face selecționarea de rezerviști voluntari. Numărul de rezerviști voluntari este foarte mic”, a punctat generalul în rezervă.

Editor : Liviu Cojan

