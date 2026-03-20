Prețul carburanților a crescut din nou peste noapte. În unele stații de alimentare, litrul de benzină standard a trecut de 9 lei, iar un litru de motorină a ajuns să coste peste 9,50 lei. În acest context, Guvernul se pregătește să adopte măsuri pentru a limita creșterile.

Este primul moment din istorie în care litrul de benzină depășește pragul de 9 lei, fiind mai scump cu aproximativ 0,70 lei decât în criza energetică din 2022, atunci când litrul de benzină era aproximativ 8,30 lei.

Astfel, aceasta este a 10-a scumpire în cazul benzinei, cu un total de aproximativ un leu, de când a început războiul dintre SUA-Israel și Iran.

În cazul motorinei, prețul s-a majorat astăzi pentru a 11-a oară în mai puțin de trei săptămâni, astfel că un litru de motorină a ajuns să coste peste 9,50 lei, în unele benzinării fiind chiar și 9,70 lei.

Pentru un plin de 50 de litri, în prezent, șoferii plătesc mai mult cu 75 de lei față de momentul de dinaintea începerii conflictului din Orientul Mijlociu.

La Guvern sunt discuții privind aceste scumpiri, iar surse Digi24 spun că se pregătește să adopte o măsură pentru a limita acciza, astfel încât aceasta să fie una flexibilă, iar prețul benzinei și al motorinei să nu depășească anumite cote.

Totodată, este luată în discuție inclusiv plafonarea adaosului comercial, potrivit surselor Digi24.

