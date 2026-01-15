Ipoteza principală a anchetatorilor în cazul exploziei din secția de poliție din Lugoj. Apar însă alte semne de întrebare

Autoritățile care anchetează explozia de la secția de poliție din Lugoj spun că principala ipoteză pe care o iau în calcul este acumularea de gaze. Se ridică însă întrebarea cum a fost posibilă acumularea de gaze, dacă clădirea nu era racordată la rețea. Specialiștii de la ISU și INSEMEX au ridicat probe, cele mai multe din clădirea care a sărit în aer. Trei agenți au fost răniți în urma deflagrației. Unul dintre ei se află internat în spital. Gazul este oprit în continuare pe cinci străzi din zonă.

Autoritățile trebuie să afle cum a fost posibilă acumularea de gaze în clădirea care nu era racordată la rețea.

Paul Podăriță, comisar investigații criminale la IPJ Timiș: Ca și conluzie preliminară, există posibilitatea să fie vorba despre o acumulare de gaze.

Primarul crede că explozia are legătură cu incidentul de acum o lună, când 70 de oameni au fost evacuați din cauza unei scurgeri la un punct de distribuție de la 300 de metri distanță.

Călin Dobra, primarul din Lugoj: Din punctul nostru de vedere, deja avem mari semne de întrebare cu privire la ceea ce se întamplă pe această zonă centrală, din punct de vedere al alimentării cu gaze naturale.

Gazul este oprit în continuare pe cinci străzi din zonă.

Paul Podăriță: Nu vom mări si nu vom restrânge până la momemtil la care colegii de la INSEMEX și colegii de la ISU vor stabili cuantumul măsurătorilor.

Daniel Miluț, comandant ISU Lugoj: Valorile care au fost în limite de 2-3 ori mai mari s-au diminuat.

Cătălina Iacob, șefa biroului de cercetare la fața locului din cadrul IPJ Timiș: În momentul de față se fac măsurători, se vor face ridicări de probe, inclusiv sol, și nu putem să zicem cât durează cercetarea la față locului.

Localnicii nu au fost evacuați, dar li s-a recomandat să aerisească constant locuințele.

- Cel mai rău e că nu avem căldură, asta e, suntem doi oameni bătrâni, noroc că avem un calorifer mic și l-am ținut toată noaptea în priză.

- Nu avem gaz, nu avem căldură, aprindem aerul condiționat, radiatoare.

Polițistul care se afla în clădire când s-a produs explozia este internat la un spital din Timișoara, iar starea lui este stabilă.

