Live TV

Video CCR dezbate reforma pensiilor magistraților, după amânare. Judecătorii vor analiza și alte măsuri adoptate de Guvern

Data actualizării: Data publicării:
intrarea in sala CCR
Foto: Inquam Photos / George Călin

Restrângerea privilegiilor magistraților se află, din nou, pe masa judecătorilor CCR. Curtea a amânat decizia pentru data de 8 octombrie, iar surse spun că astăzi ar putea fi din nou o amânare. Și tăierea indemnizațiilor din companiile de stat sau taxa Temu se vor discuta azi.

Pe 24 septembrie, judecătorii au amânat o decizie pe patru dintre cele cinci pachete de măsuri pe care și-a angajat guvernul condus de Ilie Bolojan răspunderea. A fost dată o decizie doar pe pachetul de reformă pentru ANRE, ASF, ANCOM. A fost respinsă sesizarea de neconstituționalitate iar, miercuri, judecătorii vor discuta în ședință din nou reforma companiilor de stat, care vizează tăierea indemnizațiilor mari din pentru membrii din consiliile de administrație, reforma în sănătate, care vine cu criterii mai dure pentru șefii de secție sau pachetul care cuprinde taxa TEMU sau taxele pe proprietate.

Totodată, judecătorii vor dezbate și reforma pensiilor speciale. Sesizarea de neconstituționalitate a fost depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție. Această reformă vine cu creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, dar există o perioadă tranzitorie de 10 ani.

De asemenea, reforma conține și creșterea vechimii în sistem de la 25 la 35 de ani și totodată o indemnizație mai mică. Va fi 70% din venitul net din ultima lună de activitate, în loc de 80% din venitul brut.

Înalta Curte de Casație și Justiție consideră că este o tentativă de a slăbi independența justiției.

Ani de zile au tot fost încercări de a reforma pensiile speciale la Curte.

Curtea Constituțională are o altă componență, dar ar putea să amâne din nou decizia.

Citește și: Președintele consideră „exagerată” discuția despre efectele politice ale unei respingeri la CCR a reformei pensiilor magistraților

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
1
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
Cabinet meeting of the Federal Government
2
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
3
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
4
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova
5
Reacția sfidătoare a Moscovei după ce Merz a dezvăluit că Rusia s-ar putea afla în...
Gică Hagi n-a stat deloc pe gânduri: prima decizie luată, imediat după ce a dat lovitura
Digi Sport
Gică Hagi n-a stat deloc pe gânduri: prima decizie luată, imediat după ce a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
inundatie strazi inundate trafic auto ploaie ploi torentiale
Ciclonul Barbara trece peste România. Mașini luate de ape în...
Vladimir Putin
Copiii din „palatul de lemn”. Noi dezvăluiri despre fiii „ascunși” ai...
trafic
PSD propune în București o taxă pentru șoferii care vin din afara...
locuri teatru sala de spectacole cinema
Blocaj major în instituțiile de cultură. Unele teatre și-au redus...
Ultimele știri
Vladimir Putin se laudă că armata sa a cucerit circa 5.000 de kilometri pătrați de teritoriu din Ucraina, în 2025
Români, moldoveni, ucraineni şi ruşi, organizați într-o bandă, furau maşini de lux din Europa şi le vindeau în Dubai
Convoiul președintelui Ecuadorului, atacat cu pietre de sute de oameni: „Sunt acte criminale”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
elena lasconi in studioul digi24
Lasconi critică Guvernul: Peste 3 ani vom avea o majoritate de izolaționiști în Parlament. De acolo până la o dictatură e doar un pas
mihai fifor
Fifor, după ce Bolojan le-a cerut aleșilor PNL să nu voteze unele proiecte PSD: „Este premierul orgoliului”
ccr curtea constitutionala
Surse: CCR va amâna din nou decizia pe pensiile magistraților. Care sunt motivele și când ar putea fi dat verdictul
intrarea in sala CCR
Legea care obligă parlamentarii să spună cu cine s-au întâlnit înainte de a depune proiectele, atacată la CCR. Când dezbate Curtea
ilie bolojan in parlament
Grindeanu, despre o eventuală demisie a lui Bolojan: „Premierul a lăsat-o mai moale cu chestia asta”
Partenerii noștri
Pe Roz
Nicole Kidman, apariție spectaculoasă după despărțirea de Keith Urban. Cu fiicele de mână, un look nou și o...
Cancan
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu...
Fanatik.ro
El este jucătorul care poate să schimbe naționala: „Acum îşi va da doctoratul!”
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Strigăt de disperare pentru ajutorarea lui Cornel Dinu. Situația grea pe care o traversează legenda lui...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Tabel actualizat cu vârsta de pensionare pentru femei și bărbați până în 2030
Digi FM
A murit inexplicabil la numai 24 de ani. Medicii au pus simptomele ei pe seama unei alergii și au trimis-o...
Digi Sport
Conor McGregor și-a primit sentința. În vara lui 2026 este așteptat la Casa Albă
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
Adevarul
Regimul separatist de la Tiraspol ar putea capitula
Newsweek
Schimbări majore în acordarea biletelor de tratament la pensie. Când se dau în octombrie?
Digi FM
Richard Gere, critici dure la adresa liderului de la Casa Albă: „Trump distruge Constituţia americană cu...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Denise Richards, în lacrimi în fața judecătorului, în procesul cu fostul soț: "Era să mă omoare de atâtea...
UTV
Carmen Grebenișan, primele imagini cu băiețelul ei. Vedeta i-a dezvăluit numele și semnificația