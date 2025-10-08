Restrângerea privilegiilor magistraților se află, din nou, pe masa judecătorilor CCR. Curtea a amânat decizia pentru data de 8 octombrie, iar surse spun că astăzi ar putea fi din nou o amânare. Și tăierea indemnizațiilor din companiile de stat sau taxa Temu se vor discuta azi.

Pe 24 septembrie, judecătorii au amânat o decizie pe patru dintre cele cinci pachete de măsuri pe care și-a angajat guvernul condus de Ilie Bolojan răspunderea. A fost dată o decizie doar pe pachetul de reformă pentru ANRE, ASF, ANCOM. A fost respinsă sesizarea de neconstituționalitate iar, miercuri, judecătorii vor discuta în ședință din nou reforma companiilor de stat, care vizează tăierea indemnizațiilor mari din pentru membrii din consiliile de administrație, reforma în sănătate, care vine cu criterii mai dure pentru șefii de secție sau pachetul care cuprinde taxa TEMU sau taxele pe proprietate.

Totodată, judecătorii vor dezbate și reforma pensiilor speciale. Sesizarea de neconstituționalitate a fost depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție. Această reformă vine cu creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, dar există o perioadă tranzitorie de 10 ani.

De asemenea, reforma conține și creșterea vechimii în sistem de la 25 la 35 de ani și totodată o indemnizație mai mică. Va fi 70% din venitul net din ultima lună de activitate, în loc de 80% din venitul brut.

Înalta Curte de Casație și Justiție consideră că este o tentativă de a slăbi independența justiției.

Ani de zile au tot fost încercări de a reforma pensiile speciale la Curte.

Curtea Constituțională are o altă componență, dar ar putea să amâne din nou decizia.

Editor : A.C.