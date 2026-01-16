Live TV

Comisia de Etică a Universităţii din Craiova va analiza sesizările privind teza de doctorat a ministrului Justiţiei

Data publicării:
radu marinescu
Foto: Radu Marinescu Facebook

Comisia de Etică a Universităţii din Craiova a anunțat vineri că va analiza sesizările privind teza de doctorat a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, care este acuzat că ar fi plagiat.

„Comisia de Etică Universitară a Universităţii din Craiova, întrunită în şedinţă extraordinară, astăzi 16.01.2026, a hotărât deschiderea unui dosar de analiză referitor la sesizările nr. 56/13.01.2026 şi nr.76/14.01.2026”, se menţionează într-un comunicat al Comisiei de Etică, citat de Agerpres.

Potrivit publicației PressOne, Radu Marinescu ar fi plagiat mai mult de jumătate din teza sa de doctorat, susținută în 2009. Mai precis, 140 de pagini din cele 247 ale lucrării ar fi fost preluate din alte părți, fără citarea sursei.

În replică, actualul ministru al Justiției susține că lucrarea sa a respectat „îndrumările şi standardele de etică şi calitate ştiinţifică, în conformitate cu legislaţia din acel moment, teza fiind evaluată de profesorul îndrumător”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
1
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
2
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
soldat rus capturat
3
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață...
bancnote de 100 de lei
4
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
profimedia-1066130305
5
Donald Trump a vorbit la telefon cu președinta interimară a Venezuelei. Delcy Rodriguez...
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale: ”Șocul nu a fost că m-a înșelat”. A urmat un scandal uriaș
Digi Sport
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale: ”Șocul nu a fost că m-a înșelat”. A urmat un scandal uriaș
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan
Prima reacție a lui Ilie Bolojan la acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Am avut o discuție”
Radu Marinescu.
Radu Marinescu ia în calcul un proces în care să-și „apere dreptul la reputație”, după acuzațiile de plagiat
reprezentare statuie justitie
Ce a răspuns ministrul Justiției, întrebat dacă Lia Savonea și Marius Voineag și-ar putea pierde funcțiile de conducere în 2026
DNA-Romania-1
Cum poate afecta scandalul de plagiat al ministrului Justiției, Radu Marinescu, procedura de selecție a șefilor DNA, DIICOT și PG
Radu Marinescu.
Ce a răspuns Radu Marinescu, întrebat dacă își va da demisia în cazul în care teza sa de doctorat se dovedește plagiată
Recomandările redacţiei
vehicule cobra 2 in garaj
Blindate noi pentru Armata Română. Primul lot a fost importat, restul...
Nelu Iordache părăsește penitenciarul Rahova din București, 16 ianuarie 2026. Inquam Photos / George Călin
Omul de afaceri Nelu Iordache a ieșit din închisoare, după ce...
drum expres ucraina
CNAIR lansează licitaţia pentru „capătul de nord” al drumului expres...
Muncitori străini în România. Foto Getty Images
Proceduri mai simple pentru aducerea muncitorilor străini în România...
Ultimele știri
Zelenski: Ucraina a rămas fără rachete pentru unele sisteme occidentale de apărare în timpul atacurilor rusești
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să pătească o parte din serviciile medicale
ANAF scoate la licitație o parte din tablourile ascunse de Vâlcov în pereți. La cât se ridică prejudiciul din dosar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Accidentul de mașină care putea schimba istoria. Regina Mamă, la un pas de tragedie în timp ce era...
Cancan
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume...
Fanatik.ro
Marius Șumudică, mesaj clar pentru șeici după Al Khaleej – Al Okhdood 4-1. Ce le-a cerut antrenorul român
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Gripa care nu apare în statistici: de ce sunt mai multe cazuri decât cele raportate. „Vedem doar vârful...
Adevărul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Playtech
Obiceiurile clienţilor din supermarket care îi deranjează pe angajaţi. Nici nu realizezi că faci aceste...
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Groenlanda, mesaj clar: ”Nu mai este o glumă”
Pro FM
Rochie cu transparențe, corset, atitudine de divă. Jennifer Lopez, spectaculoasă la petrecerea Vanity Fair
Film Now
„Te iubesc, Khalessi”. Jason Momoa și Emilia Clarke, la 15 ani de la debutul în „Game Of Thrones”. Zâmbetul...
Adevarul
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați...
Newsweek
Ce greșeală incredibilă îi poate lăsa pe pensionari fără pensie? 8 cazuri în care plata pensiei încetează
Digi FM
Scandal pe aeroport. O româncă, refuzată la îmbarcare după ce a băut „o vodcă mică și un suc” înainte de zbor
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Pamela Anderson și-ar fi dorit "o relație mai bună" cu fostul ei soț, Tommy Lee: "Îmi este dor de el. Mereu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...