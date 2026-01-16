Comisia de Etică a Universităţii din Craiova va analiza sesizările privind teza de doctorat a ministrului Justiţiei

Comisia de Etică a Universităţii din Craiova a anunțat vineri că va analiza sesizările privind teza de doctorat a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, care este acuzat că ar fi plagiat.

„Comisia de Etică Universitară a Universităţii din Craiova, întrunită în şedinţă extraordinară, astăzi 16.01.2026, a hotărât deschiderea unui dosar de analiză referitor la sesizările nr. 56/13.01.2026 şi nr.76/14.01.2026”, se menţionează într-un comunicat al Comisiei de Etică, citat de Agerpres.

Potrivit publicației PressOne, Radu Marinescu ar fi plagiat mai mult de jumătate din teza sa de doctorat, susținută în 2009. Mai precis, 140 de pagini din cele 247 ale lucrării ar fi fost preluate din alte părți, fără citarea sursei.

În replică, actualul ministru al Justiției susține că lucrarea sa a respectat „îndrumările şi standardele de etică şi calitate ştiinţifică, în conformitate cu legislaţia din acel moment, teza fiind evaluată de profesorul îndrumător”.

