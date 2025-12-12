După ce au acuzat o campanie de destabilizare a Justiției, judecătorii din CSM au sesizat Inspecția Judiciară

Secția pentru judecători din cadrul Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat vineri, 12 decembrie, că a sesizat Inspecția Judiciară pentru a verifica „aspectele semnalate” în documentarul Recorder.

„Faţă de aspectele difuzate public în mass media, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele semnalate în materialul de presă difuzat de Recorder”, potrivit unui comunicat transmis de secția de judecători a CSM.

Comunicatul de vineri vine la o zi după ce aceeași secție din cadrul CSM a acuzat „amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătorești prin distrugerea încrederii în sistemul de justiție și a încrederii față de persoane aflate în funcții de conducere”. Detalii, aici.

În același timp, însă, secția pentru procurori din același Consiliu Superior al Magistraturii a subliniat că va verifica „realitatea concluziilor” expuse de documentarul Recorder. Detalii, aici.

Ulterior, peste 170 de magistrați, dar și asociații reprezentative, s-au declarat solidari cu judecătorii care au făcut dezvăluiri privind problemele din sistemul de justiție, în documentarul Recorder, respectiv în timpul conferinței de presă de joi a conducerii Curții de Apel București.

„Atunci când un judecător sau un procuror semnalează public derapaje care afectează actul de justiţie, fie că este vorba de ingerinţe politice, presiuni ierarhice sau deficienţe sistemice, acesta nu încalcă legea, ci o apără. Or, a-i sancţiona pe aceşti magistraţi înseamnă a descuraja exprimarea unor opinii critice în interiorul sistemului şi a consolida, în schimb, cultura tăcerii şi a complicităţii”,arătau asociațiile de magistrați.

