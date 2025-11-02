Live TV

Exclusiv Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit ca unii să-și păstreze privilegiile

Data publicării:
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / George Călin

Dominic Fritz a declarat, duminică la Digi24, că poate fi deblocată reforma pensiilor speciale, după decizia CCR care a declarat neconstituțională legea privind pensiile magistraților pe care și-a asumat răspunderea Guvernul. Liderul USR este optimist că va fi găsită o soluție în coaliție și „nu putem să ducem jocul acesta la nesfârșit, în care unii ne șantajează ca să-și păstreze privilegiile”.

„Da, cred că este tema cu cea mai covârșitoare susținere din partea populației. Cred că nu știu, 80% din oameni susțin să eliminăm aceste pensii speciale și există o revoltă reală din partea oamenilor, pentru că pare că suntem luați ostatici de un grup de magistrați care nu vor să renunțe la privilegiile lor și care se folosesc de poziția lor în sistemul de justiție pentru a influența reforma în sine și asta este, ne duce într-o zonă problematică pentru democrație. Eu cred însă că poate fi deblocată. Sunt discuții în în aceste zile și eu sunt, cum să spun, ușor optimist totuși, că vom găsi în perioada imediat următoare un compromis cu care putem să mergem înainte”, a afirmat Dominic Fritz, întrebat cum va debloca coaliția reforma pensiilor speciale, duminică la emisiunea „În fața ta” difuzată de Digi24.

Citește și: CSM acuză Coaliția de afectarea independenței CCR privind pensiile magistraților. Kelemen Hunor clarifică afirmațiile sale

„Adică și aici, cum să spun, eu sunt mai degrabă pragmatic, să fiu sincer, eu recunosc că nu înțeleg de ce o perioadă de 10 ani de tranziție între vârsta de pensionare care este acum și cea de 65 de ani, care trebuie să fie, de ce o perioadă de 10 ani ar fi neconstituțională și o perioadă de, să zicem, 15 ani ar fi constituțională. Dacă asta este compromisul de care este nevoie, eu cred că trebuie să fim pragmatici și să facem acest compromis, dar, încă o dată, nu putem să ducem jocul acesta la nesfârșit, în care unii ne șantajează ca să-și păstreze privilegiile”, a mai explicat el.

Citește și: Olguța Vasilescu îl amenință pe Ilie Bolojan cu moțiune de cenzură dacă premierul nu își va asuma eșecul cu pensiile magistraților

Chestionat dacă a discutat subiectul în coaliție, cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Fritz a răspuns că „există o discuție în coaliție, există și discuții bilaterale, dar e un exemplu foarte bun pentru politică”.

„Există această propunere de a face un grup de lucru, pe care a făcut-o PSD, unde premierul este mai degrabă și noi, ceilalți, chiar și UDMR, suntem sceptici. Dacă chiar nu se poate altfel, bine, facem referendum, schimbăm Constituția. (...) Până la sfârșitul lui noiembrie trebuie rezolvată această treabă”, a completat liderul USR.

Citește și: Impas în Coaliție privind pensiile magistraților. PSD spune că Bolojan trebuie să le explice singur românilor dacă reforma pică (surse)

Acesta a subliniat că „nu se pune această întrebare de a crește taxele”.

„USR nu va renunța să se lupte pentru reforme. Poziția mea este că nu cred că trebuie să creștem taxele, bineînțeles”, a conchis Fritz.

Citește și: Tudorel Toader spune că reforma pensiilor magistraților poate trece de CCR: Modificările nu schimbă fundamental datele problemei

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Col Toma Marius Cezar
1
Schimbare în Jandarmeria București, a doua zi după amenda dată pentru Colectiv. Cine este...
ranca-transalipna
2
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar...
Vladimir Putin și Donald Trump
3
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden nu le-a impus. Cum...
comemorare victime colectiv
4
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
Bratislava
5
Poliția slovacă vine cu clarificări după ce parlamentul a limitat viteza pietonilor la 6...
"Vreau să cresc găini!" La 31 de ani, milionara în euro umilită de o româncă i-a lăsat mască pe toți
Digi Sport
"Vreau să cresc găini!" La 31 de ani, milionara în euro umilită de o româncă i-a lăsat mască pe toți
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicuşor Dan: Retragerea unor trupe americane nu este o afectare a...
photo-collage.png - 2025-09-03T184236.171
Nicușor Dan, în hohote de râs, din cauza lui Călin Georgescu. „Nu...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
Ce spune Dominic Fritz, întrebat dacă miniștrii USR au făcut tot ce...
ilustrație cu un mecanism cu rotițe și o placă de bază cu un procesor de calculator
China a rezolvat o „problemă veche de un secol” cu un cip analogic de...
Ultimele știri
Interzicerea TikTok în Albania, inutilă. Cum reușesc cetățenii să o ocolească
Jumătate dintre popoarele indigene izolate ale lumii riscă să dispară. Richard Gere: „Cât timp îi mai privim ca pe daune colaterale?”
Fenomenul soldaților nord-coreeni din Ucraina care vor să dezerteze pentru „o viață normală” în Sud
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
dominic fritz
Dominic Fritz critică poziția PSD față de Oana Gheorghiu: Un partid care se pierde în mize extrem de mici, dar face jocuri periculoase
drula lansare candidatura
Drulă, desemnat candidatul USR la Primăria București. N. Dan definește istoria Capitalei ca „lupta între infrastructură şi panseluțe”
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu dezminte că s-ar retrage din cursa pentru București în favoarea lui Cătălin Drulă: „Nu din USR vin știrile false”
panouri solare montate pe casa
Nicușor Dan a sesizat CCR pe „legea prosumatorilor”. Cum sunt afectați cei care și-au montat panouri solare
intrarea in sala CCR
Nicușor Dan, sesizare la CCR privind legea care aduce modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Anthony Hopkins nu a mai vorbit de 24 de ani cu fiica sa: Îi doresc tot binele din lume
Cancan
De ce și-a înjunghiat copilul de 13 ani din Ilfov vecinul, în seara de Halloween! S-a aflat motivul faptei...
Fanatik.ro
Neluțu Varga face anunțul momentului: „Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste pentru CFR Cluj din...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Exclusiv. Ce i-a spus, de fapt, Florin Tănase lui Gigi Becali despre Darius Olaru: „Patroane…”
Adevărul
Drumul Rusiei către bolșevism: de ce poporul sărăcit a îmbrățișat extremismul și ce consecințe a avut pentru...
Playtech
ANAF începe controale masive la persoanele fizice. Ce categorii de români sunt vizate
Digi FM
Mereu îndrăgostiți. Salma Hayek, la brațul soțului ei, la o gală în LA. Actrița din „Desperado” și...
Digi Sport
L-a chemat la negocieri! Dan Șucu, pe cale să pună un antrenor cu nume uriaș la Genoa
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Guillermo del Toro spune că „mai degrabă ar muri” decât să folosească AI generativă în filmele sale: „Nu mă...
Adevarul
E-Road lângă Paris. Prima autostradă din lume cu încărcare wireless pentru mașini electrice
Newsweek
A așteptat un an pensia mărită de la Marea Recalculare. A primit un leu în plus. Cât a muncit?
Digi FM
Casa la care au visat. Prințul William și prințesa Kate s-au mutat la Forest Lodge. Schimbarea vine după cea...
Digi World
Muzica poate contribui la reducerea riscului de demenţă cu până la 40%. Explicațiile cercetătorilor
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
De ce s-au despărțit Tom Cruise și Ana de Armas. „Ea a simțit nevoia să facă un pas înapoi”
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles