Managerul Spitalului Municipal Caransebeş, Singh Bhupinder, a fost ridicat de procurorii DNA Timişoara vineri şi dus la audieri într-un dosar de luare de mită. Alte două persoane, un consilier judeţean din Caraş- Severin, dar şi un om de afaceri din Caransebeş, sunt şi ei cercetaţi în acelaşi dosar

Percheziţiile procurorilor DNA Timişoara au avut loc joi seară, atât la Caransebeş, cât şi în localitatea Armeniş din judeţul Caraş- Severin, la Spitalul Municipal Caransebeş, la sedii de firmă şi la locuinţele suspecţilor.

DNA susține că Singh Bhupinder ar fi primit 250.000 de lei de la un administrator al unei companii (urmărit penal în acest dosar pentru dare de mită) pentru a atribui un contract de reparații la etajul șase al Spitalului din Caransebeș.

