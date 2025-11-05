Live TV

Video Operațiunea JUPITER, în a treia zi: 267 de percheziții care vizează 118 persoane pentru infracțiuni economico-financiare

Operaţiunea JUPITER continuă, iar în cea de-a treia zi poliţiştii şi procurorii fac 267 de percheziţii şi vizează pentru audieri 118 persoane, fiind urmărite, în general, infracţiuni economico-financiare. În dosarele instrumentate se estimează un prejudiciu de peste 61 de milioane de lei. 

„Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul Operaţiunii «JUPITER 4», în cursul zilei de astăzi, 5 noiembrie 2025, se desfăşoară 62 de acţiuni operative, în cadrul cărora au loc 267 de percheziţii domiciliare, fiind puse în executare 118 mandate de aducere în mai multe judeţe ale ţării”, anunţă, miercuri, Parchetul General, potrivit News.ro. 

Activităţile au ca scop identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activităţi ilegale, precum şi prevenirea efectelor negative ale acestora asupra societăţii, prejudiciul reţinut fiind de 61.397.871 de lei şi 476.700 euro. 

Dosarele instrumentate vizează infracţiuni de evaziune fiscală, infracţiuni de producere de accizabile în afara unui antrepozit autorizat, delapidare, contrabandă, contrafacere, infracţiuni de incendiere, infracţiuni de tăiere fără drept de arbori, eliminarea, deţinerea şi păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate, infracţiuni privind protecţia mediului şi gestionarea deşeurilor periculoase, şantaj, abuz de încredere, bancrută frauduloasă, fals în înscrisuri sub semnătură privată, tâlhărie, furt calificat, mărturie mincinoasă şi hărţuire şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. 

„În acest context, menţionăm faptul că operaţiunea subliniază importanţa combaterii infracţiunilor economico-financiare, prin măsuri judiciare menite să prevină, să sancţioneze şi să asigure recuperarea prejudiciilor cauzate. Prevenirea şi sancţionarea infracţiunilor economico-financiare reprezintă o prioritate strategică a Ministerului Public, având în vedere efectele semnificative ale acestora asupra stabilităţii economice, asupra concurenţei loiale şi asupra capacităţii statului de a asigura resursele bugetare necesare funcţionării instituţiilor publice”, au transmis procurorii. 

Potrivit acestora, faptele ilicite din sfera fiscalităţii, evaziunii şi a fraudelor cu produse accizabile afectează principiul echităţii fiscale şi conferă avantaje nejustificate operatorilor economici care încalcă legea, în detrimentul celor care îşi desfăşoară activitatea conform reglementărilor legale.

