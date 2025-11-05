Live TV

Operaţiunea Jupiter: Percheziţii în Bihor şi Cluj într-un dosar de evaziune fiscală și comerț ilegal cu motorină. Cât este prejudiciul

Mai multe percheziţii au loc, miercuri, în judeţele Bihor şi Cluj, în cadrul Operaţiunii Jupiter, într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală şi producere de produse accizabile în afara unui antrepozit autorizat. Administratorul unei firme este acuzat că a desfăşurat o activitate ilegală de producere şi comercializare de motorină nemarcată. Prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ 9 milioane de lei.

Procurorii şi poliţiştii au făcut şase percheziţii domiciliare, patru în Bihor şi două în Cluj, într-un dosar penal privind infracţiuni de evaziune fiscală şi producere de produse accizabile în afara unui antrepozit autorizat.

Surse din rândul anchetatorilor au precizat că administratorul SC S.O.P. S.R.L. a folosit fraudulos regimul fiscal de exceptare de la plata accizelor, desfăşurând o activitate ilegală de producere şi comercializare de motorină nemarcată, scrie News.ro.

Astfel, societatea, cu sediul în Cluj-Napoca, având ca obiect principal de activitate declarat „transporturi rutiere de mărfuri” şi ca activităţi secundare autorizate „fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului” a fost autorizată la data de 12.06.2023 de către Biroul Vamal Cluj ca utilizator final pentru achiziţia de motorină exceptată de la plata accizelor, în vederea producerii unui lubrifiant denumit „Plasticizer MKG 3”. Autorizaţia emisă permitea prelucrarea a 1.500 tone de motorină în scop neaccizabil.

„În fapt, societatea a utilizat această autorizaţie pentru a desfăşura o activitate de producţie accizabilă, respectiv fabricarea de motorină nemarcată, în afara unui antrepozit fiscal autorizat, contrar dispoziţiilor art. 365 şi art. 426 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Procesul tehnologic declarat a fost unul fictiv, reţeta de fabricaţie fiind modificată prin substituirea substanţelor admise cu produse petroliere similare.

În perioada 28.06 – 11.09.2023, societatea a raportat producerea a 1.928.176 kg de produs finit, pretins «ulei Plasticizer MKG 3»”, a menţionat sursa citată.

Analiza de laborator a confirmat însă că produsul obţinut are compoziţia chimică şi proprietăţile motorinei, fiind un produs accizabil supus marcării şi colorării obligatorii.

Surse din rândul anchetatorilor au adăugat că, în baza documentelor contabile şi a fişelor de producţie, s-a stabilit că materia primă utilizată a provenit din achiziţii de motorină exceptată de accize (de la A.M. S.R.L.) şi din importuri (Slovacia). Reţeta aplicată conţinea proporţii de 66,9% motorină şi 33% amestecuri hidrocarburice, nerespectând formula autorizată.

De asemenea, livrările declarate de societate au fost realizate printr-un lanţ comercial fictiv, către entităţi de tip ”fantomă” (exmplu Estonia), pentru a crea aparenţa unor livrări intracomunitare neimpozabile.

Anchetatorii au stabilit că, în realitate, transporturile au fost redirecţionate în Slovacia şi ulterior în Italia, fără a fi respectate cerinţele regimului fiscal de scutire.

Societatea nu a depus declaraţiile fiscale corespunzătoare (formular 100 – accize), deşi era obligată potrivit art. 266 alin. (1) Cod fiscal.

Prejudiciul adus bugetului de stat, reprezentând accizele datorate pentru cantitatea totală de motorină produsă, a fost calculat la 3.724.484 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi în cuantum de 5.280.311 lei, rezultând un prejudiciu total de aproximativ 9 milioane lei.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor imobile şi conturilor bancare deţinute de suspecţi.

