Video Operaţiunea JUPITER – Peste 300 de percheziţii au loc joi în dosare cu un prejudiciu total de peste 220 de milioane de lei

politisti inarmati la perchezitii
Foto: Poliția Română

Acţiunea JUPITER continuă, joi, pentru cea de-a patra zi, fiind puse în aplicare peste 300 de mandate de percheziţie domiciliară care vizează destructurarea unor reţele specializate în infracţiuni economico-financiare şi de criminalitate. Prejudiciul total estimat în dosarele instrumentate depăşeşte 220 de milioane de lei.

ACTUALIZARE 08:10 Potrivit unor surse judiciare citate de Digi24, procurorii fac percheziții și la sediul unei companii din domeniul energiei, care este suspectată de încălcare a legislației pentru a primi din partea statului compensații financiare necuvenite.

Știrea inițială. „Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul Operaţiunii „JUPITER 4”, în cursul zilei de astăzi, 6 noiembrie 2025, se desfăşoară 57 de acţiuni operative, în cadrul cărora au loc 304 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe ale ţării”, a transmis, joi, Parchetul General, potrivit News.ro.

Dosarele instrumentate vizează infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală, obţinerea ilegală de fonduri, constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, bancrută frauduloasă, contrabandă calificată, deţinere sau port fără drept de arme neletale supuse autorizării, contrafacere, acces ilegal la un sistem informatic, abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declaraţii, fals intelectual, fals informatic, uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale, infracţiuni privind regimul deşeurilor, executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă, tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, introducere, modificare sau ştergere de date informatice în sistemul informaţional integrat pentru păduri, trafic de produse sau substanţe toxice, refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale şi infracţiuni la regimul jocurilor de noroc.

Procurorii precizează că acţiunile vizează destructurarea unor reţele specializate în infracţiuni economico-financiare şi de criminalitate, responsabile pentru un prejudiciu de 221.850.000 lei.

„Un alt obiectiv îl reprezintă întreruperea activităţilor ilicite care aduc prejudicii semnificative bugetului de stat şi afectează buna funcţionare a sectoarelor economice strategice. Cele 304 percheziţii domiciliare au, totodată, ca scop identificarea persoanelor implicate, ridicarea documentelor contabile şi a probelor relevante, precum şi oprirea derulării activităţilor infracţionale şi stoparea fluxurilor financiare ilegale. Se urmăreşte, de asemenea, instituirea de măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului creat. În egală măsură, operaţiunea contribuie la consolidarea unui mediu concurenţial echitabil şi la asigurarea transparenţei în formarea preţurilor, prin prevenirea şi sancţionarea practicilor economice ilicite care pot distorsiona corectitudinea pieţei”, au mai precizat procurorii.

