Live TV

Procurorul general, despre dosarul Călin Georgescu: Este cel mai grav caz înregistrat şi monitorizat de către noi în aceşti 35 de ani

Data publicării:
BUCURESTI - MINISTERUL JUSTITIEI - INTERVIU - PROCUROR GENERAL -
Alex Florin Florenţa Foto: INQUAM PHOTOS/GEORGE CALIN

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată este cel mai grav înregistrat şi monitorizat în ultmii 35 de ani, având ca obiect o infracţiune contra siguranţei naţionale.

„În ultimii 35 de ani, cu siguranţă un caz de o asemenea complexitate nu s-a mai întâlnit. De altfel, jurisprudenţa în această materie lipseşte aproape cu desăvârşire şi este cu certitudine cel mai grav caz înregistrat şi monitorizat de către noi în ultima perioadă şi în aceşti 35 de ani, care are ca obiect o infracţiune contra siguranţei naţionale”, a declarat procurorul general Alex Florenţa, marţi seară, la Antena 3, referindu-se la dodsarul în care Călin Georgescu şi alţi 21 de inculpaţi au fost trimişi în judecată, transmite News.ro.

El a explicat şi ce înseamnă războiul hibrid desfăşurat împotriva României în ultimii ani.

„Foarte mulţi oameni asociază ideea de război hibrid oarecum empiric doar cu o idee de dezinformare. Trebuie să înţelegem că războiul hibrid, prin toate formele lui de manifestare, spre deosebire de războiul tradiţional care este direct perceptibil (...) este cu atât mai periculos pentru că este mult mai insiduos, mult mai perfid şi obiectul acestui război îl reprezintă înainte de toate creierele oamenilor”, a mai declarat Alex Florenţa.

El a precizat că ancheta a arătat că, încă din 2019, o companie care avea legături cu Federaţia Rusă a desfăşurat o campanie de micro-targetare a populaţiei româneşti în mediul online.

„Cercetările noastre au arătat că, încă din 2019, o companie cu legături certificate în Federaţia Rusă, prin prisma mai multor elemente a desfăşurat o întreagă campanie de micro-targetare a populaţiei româneşti în mediul online. Reţinem situaţia unui exemplu similar cu o companie celebră care a acţionat pe spaţiul Marii Britanii la momentul Brexit-ului şi care a făcut exact acelaşi lucru (...) Prelua date din mediul online, analiza preferinţele populaţiei cu privire la diferitele narative şi ulterior segmenta această populaţie pentru a vedea care este populaţia receptivă la un anumit mesaj pe care tu vrei să-l inoculezi”, a precizat procurorul general.

Ulterior, în 2022, afirmă Alex Florenţa, s-au creat bule informaţionale.

„Odată atras în această bulă informaţională, acel segment de populaţie devine captiv şi uşor manipulabil pentru că îl ţii o anumită perioadă, îl fidelizezi pe aceste site-uri, pe aceste pagini de Facebook controlate de către actorul statal şi care fac parte din instrumentarul de război hibrid, îi alimentezi curiozitatea, interesul doar cu ştiri, toate fabricate, în general cu inteligenţa artificială din narativul la care el este receptiv”, a mai declarat procurorul general.

El a explicat că în momentele cheie, care interesează agentul statal străin, cum au fost în cazul nostru alegerile prezidenţiale de anul trecut, „schimbi paradigma şi această întreagă infrastructură o foloseşti schimbând întregul palier de narative şi vii cu narativul care te interesează, în cazul de faţă a fost susţinere electorală a candidatului independent pe care îl cunoaştem”.

Procurorul general al României a mai adăugat că această infrastructură şi-a amplificat activitatea cu câteva zile înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut, toate celelalte narative au rămas în plan secund „şi se inundă spaţiul cu narative pro-candidatul independent”.

Fostul candidat la preşedinţie Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false. Alături de el, au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, inclusiv Horaţiu Potra şi fiul acestuia.

Informaţia a fost confirmată printr-un comunicat în care Parchetul ICCJ notează că „umarea imediată a acţiunilor inculpaţilor a constat în punerea în pericol a securităţii naţionale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituţională precum şi pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condiţiile legii”.

Citește și:

Cum a funcționat propaganda în sprijinul lui Călin Georgescu. Legăturile directe cu Rusia

Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat din decembrie. Fostul candidat, văzut de procurori drept „autor”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
1
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
cladire_lovita_drone
4
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Digi Sport
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
adriana stoicescu
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin...
Interior AWACS
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de...
Clădirea Primăriei Generale a Capitalei
AUR a depus un denunț la Parchet împotriva Guvernului și AEP pentru...
robert fico da noroc cu vladimir putin
Ce s-a întâmplat după ce Robert Fico i-a strâns mâna lui Vladimir...
Ultimele știri
Ilie Bolojan anunță că România nu poate închide anul cu deficit bugetar sub 8% „cu toate măsurile pe care le-am luat”
Suspectul în asasinarea lui Charlie Kirk, acuzat oficial de crimă. Tylor Robinson riscă pedeapsa cu moartea
Emisiunea „The Late Show with Stephen Colbert” a prezentat o hartă a Ucrainei fără Crimeea
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Dronă Shahed
Drona prăbușită în Lituania în iulie, lansată din Belarus. Scopul: testarea apărării și producerea unui „efect psihologic” (presă)
GEORGESCU_HORA_CAROL_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum a funcționat propaganda în sprijinul lui Călin Georgescu. Legăturile directe cu Rusia
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan felicită Parchetul General pentru ancheta privind anularea alegerilor, dar critică instituția pentru „activitatea generală”
Horațiu Potra
Horațiu Potra ar încerca să obțină azil politic în Rusia, spune procurorul general al României
INSTANT_CAB_CALIN_GEORGESCU_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat din decembrie. Fostul candidat, văzut de procurori drept „autor”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce face azi fiica lui Ingrid Vlasov, cândva cea mai frumoasă fetiță din România. De ce a abandonat facultatea...
Cancan
Toto Dumitrescu, derapaj halucinant în cătușe! Unde a putut spune că a fugit după accident: 'Să mă
Fanatik.ro
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor Dan că e responsabil de...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
A rezolvat Alexandru Băluță problema cu viza pentru SUA? Gestul făcut de soția fotbalistului i-a uimit pe...
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
De ce evită măcelarii carnea tocată din supermarket. Ce trebuie să știi înainte să o cumperi
Digi FM
Toto Dumitrescu, primele declarații după ce a fost prins de polițiști. Ce a răspuns când a fost întrebat de...
Digi Sport
Mutu ”l-a mitraliat” fără milă pe Zenga, după ce a auzit ce a spus italianul: ”A mâncat o pâine aici! Are o...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Robert Redford a murit. Actorul din „Toți oamenii președintelui” avea 89 de ani
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Ce rol are dieta când vrei să renunți la tutun. Alimentele pe care să nu le mai consumi când ți-ai propus să...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”