Exclusiv Tudorel Toader, după eșecul negocierilor privind pensiile magistraților: „Soluția va veni printr-o decizie a Curții Constituționale”

Data publicării:
Tudorel Toader la o sedinta
Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, fost judecător CCR
Din articol
„Arhitectura statului de drept o restabilește numai Curtea Constituțională”

Negocierile dintre președinte, liderii coaliției și reprezentanții magistraților privind reforma pensiilor speciale s-au încheiat fără acord. Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției și judecător CCR, a declarat joi la Digi24 că blocajul poate fi depășit doar printr-o decizie a Curții Constituționale, în condițiile în care avizul CSM este obligatoriu, chiar dacă este doar consultativ.

În contextul presiunii exercitate de Comisia Europeană, Guvernul trebuie să prezinte până la finalul lunii noiembrie dovezi clare că a înaintat reforma pensiilor speciale, pentru a debloca fondurile din PNRR. Una dintre întrebări este dacă Executivul ar putea trimite proiectul fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Fostul judecător la Curtea Constituțională Tudorel Toader a explicat ferm că Guvernul nu poate ocoli avizul CSM, chiar dacă acesta este doar consultativ.

„Nu se poate fără avizul CSM. Avizul este consultativ, dar consultativ, în sensul că trebuie solicitat, cerut, trebuie acceptat intervalul de timp pe care l-a stabilit Curtea Constituțională de 30 de zile și CSM poate să dea un aviz negativ sau pur și simplu să nu răspundă. Proiectul de lege merge mai departe, dar sunt două lucruri, două principii pe care trebuie să le respectăm”, a declarat Turorel Toader.

El a amintit însă că procedura trebuie să respecte două principii fundamentale: „În primul rând, această colaborare loială, cum se spune, dintre puterile statului, este incompatibilă cu atacurile la adresa justiției. În al doilea rând, legiuitorul nu poate fi împiedicat pe legifereze.”

„Arhitectura statului de drept o restabilește numai Curtea Constituțională”

Fostul ministru al Justiției a criticat tensiunile publice generate în jurul subiectului și a subliniat că doar CCR poate tranșa conflictul dintre puterile statului:

„Arhitectura statului de drept, acest echilibru între puterile statului, îl stabilește, restabilește numai Curtea Constituțională. Nu se rezolvă nici prin proces, dosare penale, nici prin declarații ale unui vicepremier sau altcuiva, nici prin atacuri prin media. Există regulatorul de competențe a echilibrului, repet, între puterile statului”, a spus el.

Toader a atras atenția și asupra presiunii calendarului european: „E adevărat că mai sunt puține zile până pe 28 noiembrie, dar legiuitorul știa de mult această problemă, această condiționalitate din PNRR pe care a scris-o cineva cândva. Dar ceea ce a trecut în PNRR nu poate crea obligații care să depășească exigențele Constituției. Aici este problema noastră, în general.”

Întrebat cum ar putea fi deblocată situația și dacă magistrații vor accepta procentul propus de Guvern, Toader a declarat: „Eu am sperat că vor fi de acord cu cei 70% cum era în prima variantă a proiectului de lege. Văzând discuțiile și reacțiile de ieri, se pare că cele două poziții, cele două puteri, că până la urmă, la urmă, două puteri au poziții diametral opuse, soluția nefiind decât printr-o decizie a Curții Constituționale.”

Citește și Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De ce s-a ajuns la blocaj și ce au propus magistrații (surse)

