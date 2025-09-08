Live TV

Tudorel Toader, fost judecător CCR: Cred că măsurile Guvernului privind pensiile magistraților vor trece de controlul constituțional

Data publicării:
180215_TUDOREL_TOADER_CONFERINTA_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Fostul judecător CCR Tudorel Toader a afirmat, luni, la Digi24, că cel mai probabil proiectul privind pensiile speciale ale magistraților, adoptat de Guvern prin asumarea răspunderii în Parlament, va trece de controlul constituțional și va intra în vigoare. Fostul ministru al Justiției consideră că opoziția din Parlament nu a atacat aceste modificări legislative prin moțiune, dar a făcut-o doar pentru restul de patru pachete asumate, „din considerente politice, electorale”.

„Cred că măsurile pe care le-a luat Guvernul sunt de competența Guvernului. Curtea Constituțională nu verifică conținutul reglementării, oportunitatea reglementării, ci aspectele de constituționalitate, respectarea valorilor, principiilor, exigențelor constituționale. 

Am văzut ce spune Înalta Curte - statutul judecătorilor, predictibilitatea legii, că se schimbă de la un an la altul, ceea ce este adevărat. Nici eu nu cred că-i corect ca un magistrat să se pensioneze la vârsta primei maturități socio-profesionale, iar cuantumul pensiei e discutabil. Curtea trebuie să vadă dacă se respectă acea exigență, că pensia în cuantumul ei să fie cât mai aproape de salariul celui aflat în funcție. Dacă ne uităm la deciziile anterioare ale Curții, la conținutul legii, e conținutul criticii formulat de Înalta Curte, tind să cred că proiectul de lege va trece de Curtea Constituțională, va fi promulgat de președinte, intrat în vigoare și va produce efecte juridice. Doar trebuie o majoritate sensibilă. Dar am mai trăit vremurile când erau decizii cu cinci la patru”, spune fostul ministru al Justiției. 

Fostul judecător CCR precizează că Guvernul poate să-și angajeze răspunderea de mai multe ori în aceeași sesiune parlamentară. 

„Dacă ne uităm în jurisprudența Curții, este permis ca Guvernul să-și angajeze răspunderea de mai multe ori în aceeași sesiune parlamentară, ceea ce a și făcut. 

Sunt patru criterii pentru care un guvern își poate angaja răspunderea. Unul din criterii se referă la urgența, nevoia de reglementare și de aplicare a măsurilor luate acum. Guvernul și-a propus să restabilească echilibrul ăsta atât de fragil în care ne aflăm. Este un set de măsuri care trebuie luate și guvernul le-a promovat prin angajare”, a mai afirmat Toader. 

Magistratul consideră că opoziția din Parlament a depus moțiuni prin care a atacat doar patru din cele cinci pachete legislative asumate de Guvern „din considerente politice, electorale”. 

„Eu îmi pun întrebarea așa. De ce opoziția a făcut moțiune numai la patru angajări, nu și la a cincea. Ai convingerea că dincolo era în regulă? Sau din considerente politice, electorale. Eu cred că ăsta este motivul, ceea ce mă face să afirm că în conținutul lor moțiunile și criticile la Curtea Constituțională sunt așa cum sunt. 

Ăsta a fost și motivul pentru care n-au existat dezbateri și amendamente admise și așa mai departe. Există o majoritate care are o orientare economică, socială, i-a promovat-o prin cele patru-cinci pachete de legi prin care s-a angajat răspunderea. 

M-am uitat cu atenție pe toate deciziile anterioare privind angajările răspunderii Guvernului și se încadrează în această opțiune a Curții Constituționale de a permite Guvernului să-și angajeze răspunderea”, mai susține Tudorel Toader.

Curtea Constituțională va discuta, pe 24 septembrie, sesisarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. 

Magistrații din toate judecătoriile, toate tribunalele, toate curțile de apel, Parchetul General, parchetele de pe lângă curțile de apel, parchetele de pe lângă tribunale și majoritatea parchetelor de pe lângă judecătorii și-au suspendat activitatea, pe parcursul săptămânii trecute, ca formă de protest. 

Potrivit proiectului adoptat de Guvern și trecut prin Parlament prin procedura de asumare a răspunderii, pensia magistraților va fi de maximum 70% din salariul net încasat în ultima lună de activitate. 

În același timp, proiectul prevede ca, peste 10 ani, magistrații să iasă la pensie la vârsta de 64 de ani. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
parinti si copii langa scoala
1
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București. Părinții...
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
2
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
3
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
eric roberts
4
Prezență-surpriză pe litoral: Celebrul actor Eric Roberts a fost surprins relaxându-se în...
femeie cu umbrela si pelerina de ploaie pe strada
5
Cod galben de averse şi vijelii în nordul și nord-vestul țării. Ce județe sunt vizate
Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri. I-au pus banii pe masă și l-au convins
Digi Sport
Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri. I-au pus banii pe masă și l-au convins
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_PV_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Protest masiv în Capitală: mii de profesori sunt la Palatul...
Berlin Hit By Measles Outbreak
Costul antivaccinismului: în anii următori vom avea sute de copii...
N14 GRINDEANU MASCUL COALITIE-SINCRON25082025_01732
PSD cere schimbarea măsurilor adoptate de Guvern în privința CASS...
livadă de meri, vremea în septembrie
Prognoza meteo pe două săptămâni: vreme frumoasă și călduroasă. Când...
Ultimele știri
Kremlinul continuă să sfideze Occidentul și declară că sancțiunile nu vor opri mașinăria sa de război
Grindeanu: „Dacă cineva încearcă să ne impună soluții și propunerile PSD nu sunt luate în considerare, trebuie să ne extragem”
Spania anunță o serie de măsuri menite să „pună capăt genocidului din Gaza"
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
2025-09-07-1674
Eșecul Opoziției în Parlament: Toate moțiunile împotriva Guvernului Bolojan au picat. Ce urmează pentru legile asumate de Executiv
2025-09-07-1886
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan au picat. Opoziția, mai puține voturi decât semnături
o femeie cu mai multe bancnote in mana
Sporuri mai mici pentru cei care lucrează cu fonduri europene. Care sunt noile criterii în funcție de care vor fi plătiți bugetarii
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan l-a numit pe Crinel Nicu Grosu șef al Corpului de Control al prim-ministrului
RALIUL MASINILOR DE LUX - GUMBALL 3000 - PIATA CONSTITUTIEI
Taxa pe lux pregătită de Guvern nemulțumește mediul de afaceri. „Nu e momentul. România riscă un dezechilibru economic și mai mare”
Partenerii noștri
Pe Roz
Abby și Brittany, gemenele siameze care au uimit lumea, reacție după ce au fost pozate cu un nou-născut...
Cancan
Unde a fost găsită Edith, adolescenta din București dată dispărută, după 7 zile. Mama ei vrea să ia legătura...
Fanatik.ro
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Detalii de ultimă oră. Exclusiv
Adevărul
„România nu e unde arată INS”. Andrei Caramitru acuză că statul amână intenționat trecerea la noile cărți...
Playtech
La ce distanță trebuie montată o fântână de gardul vecinului. Norme sanitare și legale
Digi FM
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Femeia de afaceri, răvășitoare alături de noul...
Digi Sport
"Bă, ești nebun?!" Românul care şi-a luat Lamborghini după primul salariu din Italia a dus mașina înapoi...
Pro FM
Cum arată mariajul lui Dave Grohl, la un an după ce artistul a recunoscut că are un copil în afara căsniciei
Film Now
Ce nu se știa despre Jessica Chastain. Ea a dezvăluit ce face când nu e pe platourile de filmare: „Îmi doream...
Adevarul
Tancuri gonflabile și manechinele care „transpiră” ca soldații. Tactici de diversiune pe frontul ucrainean
Newsweek
PSD a depus proiecte de eliminare a CASS la unele pensii și la indemnizația de creștere a copiilor
Digi FM
Elena Udrea, imagini emoționante cu fiica sa în prima zi de școală: „După trei ani, rugăciunile mele au fost...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Cum arată azi Solange din "Casino Royale", la aproape 20 de ani de când a jucat cu Daniel Craig. Tocmai a...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea