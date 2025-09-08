Tudorel Toader, fost judecător CCR: Cred că măsurile Guvernului privind pensiile magistraților vor trece de controlul constituțional

Fostul judecător CCR Tudorel Toader a afirmat, luni, la Digi24, că cel mai probabil proiectul privind pensiile speciale ale magistraților, adoptat de Guvern prin asumarea răspunderii în Parlament, va trece de controlul constituțional și va intra în vigoare. Fostul ministru al Justiției consideră că opoziția din Parlament nu a atacat aceste modificări legislative prin moțiune, dar a făcut-o doar pentru restul de patru pachete asumate, „din considerente politice, electorale”.

„Cred că măsurile pe care le-a luat Guvernul sunt de competența Guvernului. Curtea Constituțională nu verifică conținutul reglementării, oportunitatea reglementării, ci aspectele de constituționalitate, respectarea valorilor, principiilor, exigențelor constituționale.

Am văzut ce spune Înalta Curte - statutul judecătorilor, predictibilitatea legii, că se schimbă de la un an la altul, ceea ce este adevărat. Nici eu nu cred că-i corect ca un magistrat să se pensioneze la vârsta primei maturități socio-profesionale, iar cuantumul pensiei e discutabil. Curtea trebuie să vadă dacă se respectă acea exigență, că pensia în cuantumul ei să fie cât mai aproape de salariul celui aflat în funcție. Dacă ne uităm la deciziile anterioare ale Curții, la conținutul legii, e conținutul criticii formulat de Înalta Curte, tind să cred că proiectul de lege va trece de Curtea Constituțională, va fi promulgat de președinte, intrat în vigoare și va produce efecte juridice. Doar trebuie o majoritate sensibilă. Dar am mai trăit vremurile când erau decizii cu cinci la patru”, spune fostul ministru al Justiției.

Fostul judecător CCR precizează că Guvernul poate să-și angajeze răspunderea de mai multe ori în aceeași sesiune parlamentară.

„Dacă ne uităm în jurisprudența Curții, este permis ca Guvernul să-și angajeze răspunderea de mai multe ori în aceeași sesiune parlamentară, ceea ce a și făcut.

Sunt patru criterii pentru care un guvern își poate angaja răspunderea. Unul din criterii se referă la urgența, nevoia de reglementare și de aplicare a măsurilor luate acum. Guvernul și-a propus să restabilească echilibrul ăsta atât de fragil în care ne aflăm. Este un set de măsuri care trebuie luate și guvernul le-a promovat prin angajare”, a mai afirmat Toader.

Magistratul consideră că opoziția din Parlament a depus moțiuni prin care a atacat doar patru din cele cinci pachete legislative asumate de Guvern „din considerente politice, electorale”.

„Eu îmi pun întrebarea așa. De ce opoziția a făcut moțiune numai la patru angajări, nu și la a cincea. Ai convingerea că dincolo era în regulă? Sau din considerente politice, electorale. Eu cred că ăsta este motivul, ceea ce mă face să afirm că în conținutul lor moțiunile și criticile la Curtea Constituțională sunt așa cum sunt.

Ăsta a fost și motivul pentru care n-au existat dezbateri și amendamente admise și așa mai departe. Există o majoritate care are o orientare economică, socială, i-a promovat-o prin cele patru-cinci pachete de legi prin care s-a angajat răspunderea.

M-am uitat cu atenție pe toate deciziile anterioare privind angajările răspunderii Guvernului și se încadrează în această opțiune a Curții Constituționale de a permite Guvernului să-și angajeze răspunderea”, mai susține Tudorel Toader.

Curtea Constituțională va discuta, pe 24 septembrie, sesisarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Magistrații din toate judecătoriile, toate tribunalele, toate curțile de apel, Parchetul General, parchetele de pe lângă curțile de apel, parchetele de pe lângă tribunale și majoritatea parchetelor de pe lângă judecătorii și-au suspendat activitatea, pe parcursul săptămânii trecute, ca formă de protest.

Potrivit proiectului adoptat de Guvern și trecut prin Parlament prin procedura de asumare a răspunderii, pensia magistraților va fi de maximum 70% din salariul net încasat în ultima lună de activitate.

În același timp, proiectul prevede ca, peste 10 ani, magistrații să iasă la pensie la vârsta de 64 de ani.

