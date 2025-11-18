Live TV

Un bărbat din Bacău a recunoscut că a mituit un medic să îi facă analize complete la UPU, deși nu avea o urgență de sănătate

Foto: Profimedia Images

Un bărbat a recunoscut în faţa procurorilor că a mituit un medic să îi facă analizele complete la Unitatea de Primiri Urgenţe Bacău, deşi nu reprezenta o urgenţă medicală, a anunțat marţi Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.

„La data de 19.05.2025, inculpatul A.O.M., prin intermediul inculpatului M.S.D., a dat cu titlu de mită suma de 300 lei inculpatului B.G.D., pentru ca acesta, în calitate de medic specialist în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău - Unitatea de Primiri Urgenţe (adulţi), contrar îndatoririlor de serviciu, să-i efectueze un consult medical şi analize medicale complexe în cadrul unităţii spitaliceşti, deşi starea sa de sănătate nu constituia o urgenţă medicală”, au transmis procurorii citați de Agerpres.

Ca urmare a încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei, inculpatul va fi condamnat la pedeapsa de un an şi patru luni de închisoare cu suspendare şi la doi ani pedeapsă complementară constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice şi dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

Totodată, bărbatul va fi doi ani sub supraveghere, iar în această perioadă trebuie să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii.

El a fost obligat să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost trimis de procurori către Tribunalul Bacău.

Editor : M.B.

