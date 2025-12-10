Val de incompatibilități descoperite de ANI: primari, consilieri și polițiști, trimiși în atenția procurorilor

Inspectorii Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) au constatat abateri de la regimul juridic al incompatibilităţilor şi conflictelor de interese şi au sesizat organele de urmărire penală în cazul a 14 persoane – aleşi locali, funcţionari publici şi funcţionari publici cu statut special. Printre ei se numără și fostul primar din Băile Herculane Cristian Miclău, suspectat că şi-a folosit funcţia pentru a-şi favoriza părinţii în cumpărarea unui imobil monument istoric, scos acum la vânzare la un preţ de zece ori mai mare faţă de cel iniţial.

Astfel, în cazul lui Stănică Serea, funcționar public la Primăria Comunei Măicănești, Județul Vrancea, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, întrucât, „persoana evaluată a îndeplinit acte pentru societate comercială în cadrul căreia soțul acesteia deține calitatea de administrator, semnând mai multe documente care au stat la baza unor achiziții directe de către societatea mai sus menționată în valoare de 36.971,46 lei”, arată comunicatul de presă al ANI.

În cazul lui Cristian Miclău, primar al orașului Băile Herculane, Județul Caraș – Severin a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș – Severin cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit următoarele acte ce au dus la obținerea unui folos patrimonial pentru părinții săi.

Miclău a făcut următoarele:

a inițiat un proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune al orașului Băile Herculane, în sensul achiziționării unui imobil monument istoric;

a întocmit printr-un referat de aprobare expunerea de motive, argumentând necesitatea adoptării proiectului;

a sesizat Consiliul Local al orașului Băile Herculane cu privire la adoptarea unei hotărâri de consiliu privind neexercitarea dreptului de preempțiune al orașului Băile Herculane;

demersuri ce au dus la neexercitarea dreptului de preempțiune de către U.A.T. Băile Herculane în sensul achiziționării imobilului monument istoric, și ulterior la cumpărarea imobilului monument istoric de către părinții persoanei evaluate, imobil ce se află în prezent la vânzare cu o valoare mai mare de 10 ori față de prețul achiziției inițiale.

Conflict de interese administrativ

Gabriel Popa, primarul Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș

În perioada exercitării mandatului 2020 – 2024 de primar a emis trei acte administrative în baza cărora Primăria comunei Albeștii de Argeș a achiziționat prin achiziție directă, din bugetul local al Primăriei comunei Albeștii de Argeș, servicii de găzduire pentru operarea site-ului personal „gabrielpopa.ro”, în valoare de 1.500 lei.

Prevederi legale încălcate: 76 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu art. 228 alin. (1) din OUG nr. 57/2019.

Mioara Tatiana Dogaru, consilier local la Consiliul local al Comunei Dobrești, județul Argeș

În perioada exercitării mandatului de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L al comunei Dobrești, prin care se scutește entitatea la care este angajată (Cabinet Medical Individual) de la plata taxelor și impozitelor.

Prevederi legale încălcate: 228, alin. (1), lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019.

Glorin Hănțăscu, consilier local la Consiliul local al Comunei Zamostea, județul Suceava

În calitate de ales local, a participat la deliberarea și a votat „contra” adoptării unei hotărâri privind încheierea unui contract de asistență juridică cu un Cabinet de avocatură sau avocat individual pentru reprezentare în justiție a Comisiei Comunale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Zamostea (prin primar), soția acestuia figurând ca mandatar al unuia dintre reclamanții îndreptați împotriva Comisiei Comunale de Fond Funciar Zamostea.

Prevederi legale încălcate: 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu art. 228 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.

Incompabilitate

Daniela Botu, consilier local la Consiliul Local al Comunei Sadova, judetul Dolj , s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18.12.2024 – 26.09.2025, întrucât a exercitat simultan cu funcția de consilier local și o funcție contractuală de execuție în aparatul de specialitate al primarului comunei Sadova.

Prevederi legale încălcate: 88, alin. (1), lit. c)din Legea nr. 161/2003

Janos Marton, fost consilier local la Consiliul Local al Comunei Zagon, județul Covasna (mandatul 2020 – 2024) s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21.10.2020 – 21.10.2024, întrucât a exercitat simultan cu funcția de consilier local și o funcție contractuală de execuție în aparatul de specialitate al primarului comunei Zagon.

Prevederi legale încălcate: 88, alin. (1), lit. c)din Legea nr. 161/2003

Luminița Isărescu, fost agent șef de poliție – Poliția Municipiului Drăgășani, județul Vâlcea s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 07.09.2021 – 25.09.2022, întrucât a exercitat simultan cu funcția publică cu statut special – organ de cercetare al poliției judiciare și o altă funcție în sistemul privat.

Prevederi legale încălcate: 2 alin. (4)din Legea nr. 364/2004

Sorin Albu, agent șef de poliție – Inspectoratul de Poliție județean Ilfov s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15.02.2022 – 02.06.2025, întrucât a exercitat simultan cu funcția publică cu statut special și o altă funcție în sistemul privat.

Prevederi legale încălcate: 96 alin. (1) teza a II – a din Legea nr. 161/2003 și art. 45 alin. (1) lit. g) și i) din Legea nr. 360/2002

Gabriel Albulescu, agent de poliție – Poliția Municipiului Mangalia, județul Constanța s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 11.02.2020 – 28.03.2025, întrucât a deținut simultan cu funcția publică cu statut special – organ de cercetare penală a poliției judiciare și calitatea de persoană fizică autorizată în cadrul propriului PFA.

Prevederi legale încălcate: 2 alin. (4) din Legea nr. 364/2004 și art. 445 alin. (1), (2) și (3) din O.U.G. 57/ 2019.

Augustin-Ioana Albu, funcționar public în cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu

În perioada exercitării funcției publice a candidat la alegerile administrației publice locale 2024 pentru funcția de consilier local fără a se suspenda din funcția publică pe perioada desfășurării campaniei electorale (10.05.2024 – 08.06.2024).

Prevederi legale încălcate: 97 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 514 alin. (1) lit. h) din O.U.G. 57/ 2019.

Mihai-Daniel Pavel, consilier la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20.01.2025 – 20.10.2025, întrucât pe perioada deținerii funcției publice de consilier în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a deținut și exercitat atât funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (A.N.D.I.S) (în perioada 20.01.2025 – 20.07.2025), cât și funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (în perioada 20.07.2025 – 20.10.2025).

Prevederi legale încălcate: 94 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 445 din O.U.G. 57/ 2019.

Felicia Ancuța Dunca, consilier juridic – Primăria Sectorului 1 București, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 02.06.2021 – 16.05.2022, întrucât a exercitat simultan cu funcția publică și o altă funcție în sistemul privat, atribuțiile exercitate în sectorul privat fiind în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate de către acesta în calitate de funcționar public.

Prevederi legale încălcate: 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003

Daniel Eugen Dobre, funcționar public în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Iflov și fost funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia, Județul Ilfov s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25.01.2022 – 15.06.2023, întrucât a deținut simultan cu funcția publică în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia și funcția de administrator public al Comunei Mogoșoaia.

Prevederi legale încălcate: 94 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Gabriel Popa și Daniel Eugen Dobre nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)”.

„Persoana (…) față de care s-a constatat (…) starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

Editor : Ana Petrescu