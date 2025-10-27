Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat luni, la Digi24, că nu s-a ajuns la un consens pe tema tăierii posturilor din primării. Deși „toată lumea este de acord cu ținta de 10%”, liderul UDMR susține că „fiecare are o altă abordare”.

„Ne învârtim în jurul acestui subiect din august, de trei luni. Nu este încheiat. Toată lumea este de acord cu ținta de 10%, dar fiecare are o altă abordare. Noi spunem că ar fi trebuit să mergem, și ar fi trebuit să mergem, modificând legea 63 din 2010, cu pragul, cu plafoanele pentru fiecare unitate administrativ- teritorială. Pentru fiecare unitate administrativ-teritorială există un prag. Sunt niște criterii, locuitori ș.a

Dacă noi nu reducem pragul, anul viitor, bugetul trebuie să-l faci pe legislația în vigoare. Dacă faci în legislația în vigoare, n-ai încotro. Prefecții, când trebuie să dea decizii pentru fiecare autoritate locală cu numărul de angajați, ei merg pe lege. De aceea, noi propunem să reducem pragul pentru fiecare tip de UAT.

Alții spun că trebuie să reducem doar anvelopa salarială și să lăsăm primarii și președinții Consiliilor Județene să se încadreze în anvelopă”, a spus liderul UDMR.

Întrebat care este opțiunea UDMR, Hunor a afirmat: „Opțiunea noastră a fost să reducem pragul. Din posturile ocupate, 10%, din totalul posturilor, cam 29 - 30%, cu o frână de 20%. Am avut și o alternativă - 7%, 7,5%, 8% din numărul de personal, din posturile efectiv ocupate, și restul să calibrăm din anvelopa salarială.

Nu au acceptat nici unii, nici alții. PSD-ul vine cu anvelopa salarială - să reducem cu 10% - și PNL-ul susținea varianta inițială.

Cred că, după 7 noiembrie, reușim să facem un pas. Din punctul meu de vedere, premierul ar trebui să intre în ședința de Guvern cel târziu săptămâna viitoare cu prima lectură, cu proiectul, când nu ai nevoie de avize. E prezentat proiectul în ședința de Guvern, după care este trimis spre avizare, și cam în două săptămâni se poate ajunge la o formă finală a proiectului. Dacă noi pierdem și octombrie și noiembrie, nu avem cum să avem bugetul votat în decembrie, fiindcă baza legală rămâne cea veche”.

Citește și:

Varianta PSD pentru tăierile din administrație: primarii să aleagă între reduceri de posturi sau de cheltuieli

Bolojan, despre reforma administrativă: Cu tăieri de 10%, am constata că sunt primării și CJ-uri care nu trebuie să facă nicio reducere

Editor : A.M.G.