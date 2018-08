Liviu Avram: Firma de lobby care l-a plătit pe Giuliani este a fostului șef FBI devenit avocat al lui Adamescu

Jurnalistul Liviu Avram este de părere că faptul că Rudolph Giuliani a recunoscut că a fost plătit pentru a trimite scrisoarea adresată președintelui Klaus Iohannis, în care critica lupta anticorupție, este binevenit, mai ales în condițiile în care puterea se va folosi de această scrisoare pentru a-și justifica asaltul asupra justiției.

Liviu Avram: „Această informație aduce o serie de clarificări. Firma de lobby care l-a plătit pe Giuliani este firma domnului Freeh, avocatul lui Adamescu, care a scris o scrisoare identică cu cea a lui Giuliani. Nu are nicio legătură calitatea de fost șef FBI cu ceea ce face acum domnul Freeh, după cum nici ce face acum Giuliani nu are legătură cu funcția sa de primar al New York-ului. Îi luăm fix pentru ce sunt acum: lobby-iști, oameni plătiți să execute anumite lucruri, legal. Nu putem să îl inculpăm pe Giuliani că a semnat o scrisoare.

Recunoașterea sa e bine venită pentru noi, pentru că arată dimensiunea operațiunii care se derulează sub ochii noștri, de a găsi justificări pentru asaltul asupra justiției. Nu e prima oară când se orchestrează operațiuni de manipulare tandem presă-politicieni. Vorbim de manipularea opiniei publice pentru a justifica mutilarea legislației penale și a legilor justiției.”

- Poate exista vreun dubiu că onorariul a fost plătit pentru trimiterea acestei scrisori?

Liviu Avram: Aș vrea și eu să fiu plătit bine doar ca să citesc un material și să nu fac nimic cu el. Onorariul a fost plătit pentru ca Giuliani să își folosească numele și reputația pentru a trimite acea scrisoare, nu avem dubii.

Ne putem aștepta la un mare grad de nesimțire din partea puterii, care va acorda o greutate mare scrisorii trimise de Giuliani și va ignora semnalele oficiale instituționale care ne vin din toate părțile: Comisia Europeană, SUA. Mai rămâne să vedem un punct de vedere al Rusiei. Să vedem cum vor reacționa cei de la putere față de o intervenție publică a Moscovei.”

- Giuliani nu a spus ce sumă a primit.

Liviu Avram: „Hai să înlocuim Alexander Adamescu cu Sile Cămătaru. Cămătaru are bani și reușește prin avocat să ajungă la domnul Giuliani și îl pune să scrie că crima organizată nu e periculoasă în România. Exact aceeași situație.”

