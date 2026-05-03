Războiul contra Rusiei distruge oligarhia Ucrainei mai rapid decât lupta anticorupție: Cum s-au prăbușit imperiile magnaților ucraineni

Rusia a capturat industrii din Donbas ce reprezentau nucleul imperiilor multor oligarhi ucraineni, care au suferit mari pierderi în sud-estul Ucrainei din cauza ocupației rusești și a distrugerilor provocate de armata rusă. Foto: Profimedia Images
Din primele zile ale Ucrainei independente și până la războiul declanșat de Rusia în 2022, Ucraina a avut mult de suferit din cauza reputației sale de „stat oligarhic”. Dar invazia rusească a avut un efect neașteptat pe care nici eforturile autorităților ucrainene, nici presiunea venită din afara granițelor nu au reușit să îl producă: să îi pună în genunchi pe unii dintre cei mai puternici oligarhi ai țării, slăbind semnificativ sau chiar distrugând imperiile acestor magnați corupți.

Înainte de război, câțiva magnați extrem de bogați dețineau o mare parte din producția de energie, industrie și minerit și controlau imperii media, cheltuind sume mari de bani pentru a influența deciziile unor politicieni, judecători sau întregi partide politice.

Oligarhii erau implicați în acte de corupție și alte activități ilegale și făceau orice doreau în sectoarele gri ale economiei, precum prostituția și jocurile de noroc.

Din cauză că statul ucrainean îi accepta pe acești oligarhi ca parteneri politici, acest lucru a afectat încrederea ucrainenilor de rând în conducătorii lor și în politică, în general.

Revoluția din 2013-14 a deschis calea înspre introducerea unor legi anticorupție menite să limiteze puterea oligarhilor, dar aceste eforturi nu au făcut decât să micșoreze tumoarea, în loc să o înlăture cu totul.

Cu toate că președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a învins pe „Regele Ciocolatei”, oligarhul Petro Poroșenko, în alegerile din 2019, optând pentru o platformă de „deoligarhizare” a sferei politice a Ucrainei, nici el nu a reușit inițial să pună capăt influenței oligarhilor.

Averea lui Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, s-a redus de la 14 miliarde de dolari, înainte de invazie, la 7 miliarde de dolari, acum. Inquam Photos /Bogdan Buda

Războiul declanșat de Rusia în 2022 a schimbat totul

Războiul declanșat în 2022, însă, a schimbat totul. „Au fost cu siguranță dați la o parte în ultimii patru ani”, a spus Dmitro Kisilenko, economist ucrainean din sectorul apărării, pentru Foreign Policy. „Unii încă au putere prin afacerile lor, dar puterea lor în politică și presă a fost frântă și este tot mai mică în fiecare an.”

„Activele structurale cheie ale tuturor oligarhilor au fost practic distruse sau sunt atacate în acest moment”, a spus și Tetiana Șevciuk din partea Centrului de Acțiune Anticorupție de la Kiev.

Rusia a capturat industrii din Donbas ce reprezentau nucleul unor mari afaceriști precum Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, care a pierdut multe active în Donbas și Mariupol – până la 70 de companii – în urma ocupației rusești și a distrugerilor provocate de armata rusă.

„În loc să obțină profituri, ei au suferit pierderi”, a spus Șevciuk. Averea lui Ahmetov s-a redus de la 14 miliarde de dolari, înainte de invazie, la 7 miliarde de dolari, acum.

Influența oligarhilor a scăzut la un nivel record, după introducerea legii marțiale și a controlului exercitat de guvern asupra presei pe timp de război. O mare parte din activitatea politică a fost suspendată și, astfel, oligarhii și-au pierdut forumul unde aveau loc luptele politice interne.

„Nu mai pot fi mereu influenți cu ajutorul instrumentelor politice obișnuite”, a spus Șevciuk. „Toate deciziile se iau de către cabinetul lui Zelenski.”

Oligarhul prorus Viktor Medvedciuk a fost arestat în Ucraina și a ajuns în Rusia în urma unui schimb de prizonieri. Foto: Twitter / SBU

„Ucraina nu mai este un stat oligarhic”

Legea marțială a subminat puterea oligarhilor, iar războiul a redus semnificativ numărul de oligarhi din Ucraina. Oligarhul prorus Viktor Medvedciuk a fost arestat și a ajuns în Rusia în urma unui schimb de prizonieri. Mogulii proruși Igor Abramovici și Vadim Stolar s-au exilat în Rusia sau în Riviera Franceză.

Serviciile de securitate ucrainene l-au arestat în 2023 pe notoriul magnat ucrainean Igor Kolomoiski pentru spălare de bani și fraudă. Magnatul gazelor naturale, Dmitro Firtaș, se află sub arest la domiciliu în Austria încă din 2014.

Pe cât de devastator a fost războiul pentru Ucraina, țara nu a fost vreodată atât de liberă de sub influența oligarhilor de când și-a câștigat independența în 1991. „Ucraina nu mai este un stat oligarhic”, a spus și Kisilenko.

Totuși, unii oligarhi, precum Ahmetov și Viktor Pinciuk, care au rămas loiali Kievului, au fost tolerați, devenind aliați condiționali ai guvernului lui Zelenski. Președintele ucrainean le-a cerut să sprijine financiar efortul de război – nerespectarea acestor condiții ar duce la confiscarea activelor și la urmărire penală.

Ahemtov și companiile sale au contribuit cu 368 de milioane de dolari la susținerea armatei și civililor din Ucraina. Una dintre companiile sale, Metinvest, produce și livrează scuturi antidronă pentru tancurile T-64, T-72 și Abrams folosite de ucraineni, precum și plăci blindate pentru vestele antiglonț și scuturi specializate pentru sistemele Patriot.

Pinciuk a construit, printre altele, o rețea formată din 19 centre de reabilitare inovatoare ce oferă gratuit programe de reabilitare fizică cu aparatură de înaltă tehnologie pentru soldații ucraineni răniți.

Serviciile de securitate ucrainene l-au arestat pe magnatul ucrainean Igor Kolomoiski în 2023 pentru spălare de bani și fraudă. Foto: Profimedia Images

„Avem un moment unic de a lupta contra oligarhilor și de a schimba sistemul”

Cei care nu au respectat noile condiții au suferit consecințele. Așa s-a întâmplat cu Kolomoiski, care inițial a fost văzut ca un erou – banii investiți de el au finanțat lupta contra separatiștilor proruși la începutul conflictului și au prevenit repetarea scenariului din Donețk și Luhansk în regiunea Dnipropetrovsk.

În 2022, însă, Kolomoiski nu a condamnat invazia rusească și nu a contribuit destul la efortul de război al Ucrainei, așa cum au făcut-o Ahemtov și Pinciuk.

Activiștii în lupta anticorupție spun că Zelenski nu s-a concentrat asupra reformei sistemului de justiție și a economiei țării într-un mod care ar duce la eliminarea completă a oligarhilor.

„Avem un moment unic acum de a schimba echilibrul și de a lupta contra oligarhilor, de a schimba sistemul”, a spus Șevciuk. „Acest lucru ar necesita o grămadă de capital politic în vremuri normale”, dar acum ar putea avea loc fără repercusiuni.

Activiștii ucraineni anticorupție ar vrea ca guvernul să implementeze o serie de măsuri și reforme care să prevină reinfiltrarea oligarhilor în politică, odată ce va începe perioada de reconstrucție de după încheierea războiului.

Altfel, vechii oligarhi, dar și cei noi care vor apărea odată cu dezvoltarea industriei de apărare, se vor ridica și vor corupe din nou Ucraina după război.

