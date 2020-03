Ludovic Orban: Guvernul pe care îl conduc este stăpân pe situație

Premierul interimar Ludovic Orban a declarat luni că este mulțumit de activitatea guvernului pe care îl conduce în gestionarea crizei coronavirusului.

„Guvernul pe care îl conduc este stăpân pe situație. Toate rezultatele de până acum demonstrează acest lucru”, a declarat Orban.

Premierul interimar consideră că toate măsurile luate până acum au dus ținut situația sub control.

„Guvernul este preocupat încă din primul moment în care au apărut semnale, suntem nu numai preocupați am avut în permanență pe agendă bătălia pentru pregătirea tutor structurile implicate, a cetățenilor, pentru a reduce la maximum pericolul de contminare. La ora actuală în comparație cu alte țări și în condițiile în care noi avem foarte mulți români în zonele afectate de virus, am ținut situația sub control și suntem angajați total pentur a lupta în continuare împotriva acestui virus. Luăm toate măsurile care se impun pentru a putea reduce riscurile de contaminare”, a mai declarat Ludovic Orban.

Premierul Ludovic Orban s-a referit și la alerta de coronavirus de la Guvern, după ce o femeie confirmată cu COVID-19 ar fi avut contact cu personal din Palatul Victoria.

„Știrea zilei e ca a ajuns coronavirusul la Guvern. Există o suspiciune că a existat o persoană care a avut contact cu o altă persoană. Se derulează o anchetă epidemiologică. Urmărim evoluția”, a declarat Orban.

