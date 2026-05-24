Regizorul român Cristian Mungiu s-a întors duminică în țară după ce a câștigat marele trofeu Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes 2026 pentru filmul „Fjord”. Primele imagini cu cineastul au fost surprinse pe aeroport, la scurt timp după revenirea din Franța. Este al doilea Palme d’Or din cariera regizorului, performanță care îl plasează într-un cerc extrem de restrâns al marilor cineaști premiați la Cannes.

„Ne-am bucurat foarte mult, am sperat foarte mult că e posibil, vă dați seama. Dar la Cannes nu poți să-ți propui să iei un premiu, depinde cine e în jur, depinde cum sunt celelalte filme”, a declarat Cristian Mungiu la sosirea pe aeroport.

Regizorul a subliniat faptul că premiul ajută filmul să aibă o viață internațională mai bună: „Ne bucurăm foarte mult că a ieșit așa, pentru că e un film care implică un anume fel de curaj. Premiul îl va ajuta să aibă o viață în lume, să trezească curiozitatea de care are nevoie să fie descoperit.”

Întrebat despre semnificația celui de-al doilea Palme d’Or, Mungiu a precizat:

Pune mai puțină greutate decât primul. Primul te califică drept un autor valabil în lumea acestui gen de film. Viața acestui film abia începe cu acest Palme d’Or. Avem niște șanse la Oscar. Sper ca filmul să fie susținut de distribuitorul american și de noi, din România

El a adăugat că își dorește o campanie de promovare și vizibilitate internațională:

Sper ca filmul să aibă o campanie și să ajungă cât mai departe, poate chiar până la nominalizarea la Oscar. Nu pentru că premiile acestea sunt mai importante, dar în România sunt percepute ca fiind mai interesante decât alte distincții

În filmul „Fjord”, cineastul român Cristian Mungiu îşi plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios româno-norvegian (Sebastian Stan şi Renate Reinsve) se stabileşte împreună cu cei cinci copii ai săi şi pare, la început, că se integrează fără probleme într-o societate care îşi proclamă toleranţa şi respectul faţă de minorităţi.

Însă totul se schimbă brusc atunci când apar suspiciuni de violenţă domestică împotriva copiilor. Autorităţile norvegiene încep să-i privească cu ochi critici pe cei doi soţi, pun la îndoială educaţia lor strictă, care exclude utilizarea platformei video YouTube şi a smartphone-urilor, şi le critică credinţa religioasă. Tensiunea creşte până când se declanşează o procedură de plasament care îi vizează pe copii, inclusiv pe cel mai mic dintre fraţi, un nou-născut care era încă alăptat de mama sa. „Fjord” este un film despre dificultatea de a înţelege pe cineva care gândeşte altfel, o poveste despre polarizare, despre incapacitatea de a dialoga, despre lucrurile care îi despart pe oameni şi cele care încă îi mai ţin împreună.

Citește și:

Lista completă a premiilor de la Cannes 2026. Cristian Mungiu, al doilea Palme d'Or, precum Coppola sau Kusturica

Primul mare triumf al lui Cristian Mungiu la Cannes a venit în 2007, când filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” a câștigat Palme d’Or și a devenit primul - și până acum singurul - lungmetraj românesc recompensat cu marele premiu al festivalului.

Cristian Mungiu a fost deja reocompensat pentru „Fjord” cu patru trofee: Premiul François Chalais (François Chalais Prize), Prix de la Citoyenneté (Citizenship Award), Premiul Juriului Ecumenic (Ecumenical Jury Prize) şi Premiul FIPRESCI (International Critics' Prize).

Editor : C.A.