Kelemen Hunor a vorbit, în exclusivitate pentru Digi24, despre situația celor care au rămas fără locuințe în urma exploziei din cartierul Rahova. Președintele UDMR a atras atenția că oamenii afectați ar trebui să primească despăgubire de la vinovați și că, la acest moment, nu există legislație prin care statul să reconstruiască și să transfere gratuit apartamentele actualilor proprietari.

În acest moment, legislația nu permite, din păcate, ca statul să investească și să dobândească ei (n.r. proprietarii inițiali) proprietatea. Se poate schimba legislația, dar acolo cei care au fost vinovați - nu știu dacă a fost Distrigaz, Delgaz, nu mai știu cine era acolo…cea care răspunde de zonă, trebuie să plătească despăgubire, și despăgubirea trebuie să fie atât de mare încât oamenii să aibă posibilitatea de a recâștiga proprietatea, dacă e vorba să construiască statul.

Fiindcă a fost neglijență absolut. Deci eu n-am nicio îndoială că a fost o neglijență dură și oamenii au rămas fără proprietate.

Sigur, și pe asigurările locuințelor ar trebui să umblăm, fiindcă tu dacă plătești o asigurare, recuperezi astfel de daune mai ușor.

Există o lege, dar cred că foarte mulți dintre noi nu plătim acea asigurare minimală pentru locuințe. Dar, fără să modificăm legislația, nu putem să mergem înainte, în sensul de a da din investiția statului proprietate.

Dar eu cred că se poate găsi o soluție, trebuie să vină juriștii cu o soluție, fiindcă oamenii n-au nicio vină că au pierdut proprietatea din cauza unora care au greșit. Acuma nu știu exact cine sunt. Ancheta va dovedi și despăgubirile trebuie să fie pe măsură, fiindcă aceste firme fac profit și eu cred că au de unde să plătească despăgubirile”.

