Nicusor Zelenski
Nicușor Dan, Volodimir Zelenski. Foto: X/ Nicușor Dan
Din articol
Zelenski: „Ne-am coordonat pașii următori” Nicușor Dan, mesaj de susținere pentru Ucraina

Președintele Nicușor Dan a discutat azi la telefon cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis că România sprijină eforturile președintelui american Donald Trump de a ajunge la o soluție în conflictul ruso-ucrainean, dar cu condiția ca „pacea să fie obținută cu Ucraina la masa negocierilor”. Dan a acceptat invitația lui Zelenski de a merge în Ucraina în această toamnă.

„Astăzi am avut o discuție telefonică detaliată cu președintele Zelenski. I-am prezentat punctul meu de vedere, că avem nevoie de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina, astfel încât atrocitățile zilnice ale Rusiei să înceteze. România sprijină eforturile președintelui Trump de a ajunge la o soluție. Un acord trebuie să fie just, de durată și sustenabil. Pacea trebuie să fie obținută cu Ucraina la masa negocierilor”, a scris președintele Nicușor Dan într-un mesaj pe platforma X.

Zelenski: „Ne-am coordonat pașii următori”

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris într-un mesaj pe X că a discutat cu Nicușor Dan și a mulțumit țării noastre pentru sprijinul acordat Ucrainei atât în războiul cu Rusia, cât și procesul de integrare în UE, alături de Republica Moldova. Zelenski a confirmat că președintele român va merge în vizită în Ucraina.

„Am vorbit cu președintele Romaniei, Nicusor Dan. Ne-am coordonat pașii următori în diplomație și ne pregătim pentru discuțiile importante de mâine. Le-am mulțumit lui Nicușor Dan și celorlalți lideri UE pentru declarația de azi, de sprijin pentru independența Ucrainei, integritate teritorială și suveranitate. Am căzut cu toții de acord: primul pas către o pace justă este încetarea focului.

Acum, totul depinde de determinarea președintelui Trump și de unitatea Europei. Dacă Rusia nu este gata să oprească uciderile, atunci trebuie forțată prin sancțiuni aplicate asupra economiei sale.

De asemenea, am mulțumit României pentru sprijinul acordat nouă și Moldovei pentru integrarea în UE.

Așteptăm să-i urăm președintelui (Nicușor Dan) bun venit în Ucraina. Echipele noastre lucrează deja asupra detaliilor”, a scris și Volodimir Zelenski pe X.

Nicușor Dan, mesaj de susținere pentru Ucraina

Nicușor Dan va participa mâine, în format de videoconferință, la summit-ul „Coaliției Bunăvoinței”.

„România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. Ca vecin și partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a ajunge la o pace justă pentru poporul ucrainean. Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre și a Europei. Am acceptat invitația Președintelui Zelenski de a efectua o vizită la Kiev în această toamnă”, a transmis președintele Dan într-un mesaj, marți.

Marți, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj cu câteva zile înainte de întâlnirea istorică din Alaska, între Donald Trump și Vladimir Putin. El va participa mâine, în format de videoconferință, la summit-ul „Coaliției Bunăvoinței”.

„Am semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația noastră comună care afirmă fără echivoc: pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul. Vom continua să susținem Ucraina, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului European”, a mai spus președintele.

