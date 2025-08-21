Live TV

Noi imagini cu vizita la Roşia Montană, publicate de Nicuşor Dan. Preşedintele şi familia au vizitat galeria antică

Data publicării:
Nicușor Dan
Nicușor Dan în concediu. Captură FB

Preşedintele Nicuşor Dan a făcut publice, joi, noi imagini din timpul vizitei pe care a făcut-o cu familia la Roşia Montană, reiterând că acest sit UNESCO unic trebuie valorificat pentru a aduce turişti şi oportunităţi de dezvoltare pentru comunitatea locală.

Şeful statului şi familia sa au coborât în galeria antică şi au stat în jurul unui foc de tabără.

„Am avut parte de o primire călduroasă la Roşia Montană! Trebuie să valorificăm acest sit UNESCO unic, care poate aduce milioane de turişti şi oportunităţi de dezvoltare pentru comunitatea locală”, este textul publicat de Nicuşor Dan pe Facebook, joi, alături de un videoclip care are puţin peste un minut.

În imaginile postate de Nicuşor Dan pe Facebook este prezentată o parte din vizita şefului statului, împreună cu familia, la Roşia Montană.

Astfel, ei au vizitat galeria antică de la Roşia Montană.

Preşedintele s-a fotografiat cu mai multe persoane, între care şi copii, aflate la Roşia Montană.

El a discutat cu participanţi la programul „Adoptă o casă”, care îşi propune salvarea patrimoniului cultural şi a comunităţii tradiţionale de la Roşia Montană.

Preşedintele şi familia sa au participat şi la un foc de tabără.

