Carburanții continuă să se scumpească. Benzina a ajuns la aproximativ 8,51 lei pe litru, iar motorina la 8,96 lei pe litru, după a șaptea majorare a prețurilor din ultimele două săptămâni. Creșterile repetate de la pompă vin pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională a petrolului și al tensiunilor din Orientul Mijlociu, care pun presiune pe costurile combustibililor.

Motorina standard a depăşit pragul de 9 lei/l în staţiile OMV, iar benzina standard pe cel de 8,5 lei în majoritatea staţiilor Petrom, dar şi în cele premium OMV, Mol sau Rompetrol, în urma deciziei liderului pieţei de a majora vineri preţul carburanţilor din nou cu 9 bani pe litru, relevă datele analizate de Profit.ro și citate de news.ro.

Benzina a ajuns la 8,51 lei/l, iar motorina la 8,96 lei/l

Cu majorările de vineri, scumpirile efectuate de la începutul războiului din Iran, care au pus presiune pe cotaţiile internaţionale ale petrolului şi produselor petroliere, ajung la 68 bani pe litrul de motorină şi 53 bani pe litrul de benzină. Vineri dimineaţă, petrolul Brent, de referinţă pe piaţa europeană, se păstra în apropierea pragului de 100 dolari pe baril, după ce duminică urcase până la 117 dolari pe baril.

În urma majorării de astăzi, preţul motorinei standard a urcat la 8,92-8,96 lei/l în staţiile Petrom din capitală, sărind de 9 lei/l în toate staţiile OMV din capitală (9,01-9,05 lei/l).

Benzina, la rândul său, a depăşit pragul de 8,5 lei/l în 33 din cele 43 de staţii Petrom din Bucureşti, unde se vinde cu 8,46-8,51 lei/l, în staţiile premium OMV ajungând şi la 8,60 lei/l (8,55-8,60 lei/l).

Cât vor plăti șoferii în plus

Un litru de motorină se apropie tot mai mult de pragul de 9 lei. În majoritatea benzinăriilor, prețul este acum între 8,90 și 8,95 lei pe litru. Astfel, de la începutul conflictului și până în prezent, motorina s-a scumpit în total cu aproximativ 0,60 lei pe litru. Asta înseamnă că șoferii plătesc în plus circa 30 de lei pentru un plin de 50 de litri.

În cazul benzinei, prețul a fost majorat de șase ori în ultimele două săptămâni: un plin de 50 de litri costă acum cu aproximativ 25 de lei mai mult.

România este exportator net de benzină şi importator net de motorină, ceea ce explică sensibilitatea mai ridicată a combustibilului diesel la evoluţiile internaţionale.

Citește și: Bolojan, întrebat dacă Guvernul ia în calcul scăderea accizei la carburanți: „Să nu acționăm ca niște piromani economici”

Editor : C.A.