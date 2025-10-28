Oana Țoiu, întâlnire cu ministrul israelian de Externe. Șefa diplomației române: „Prea multe familii au suferit enorm”

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, s-a întâlnit marți, 28 octombrie, cu omologul israelian Gideon Saar, aflat în vizită oficială la București. Printre subiectele abordate au fost necesitatea dezarmării Hamas, asistența umanitară și accesul la asistență medicală în Fâșia Gaza, conform News.ro.

„În cadrul convorbirilor, ministrul Oana Ţoiu a salutat maturitatea relaţiilor diplomatice dintre România şi Statul Israel, reflectată în cooperarea în multiple domenii de interes pentru ambele state”, a transmis marţi seară Ministerul de Externe, într-un comunicat de presă.

Oana Țoiu a precizat că ea și Gideon Saar au avut un „schimb deschis de opinii” cu privire la dezarmarea grupării islamiste palestiniene, la ajutorul umanitar și la accesul la asistență medicală în Gaza. În cadrul întâlnirii s-a discutat și despre „rolul comunităţii internaţionale în sprijinirea încetării focului şi a planului de pace” al preşedintelui american Donald Trump.

„Prea multe familii au suferit enorm şi, oricât de dificil ar fi acest moment, trebuie cu toţii să contribuim la o pace durabilă şi la un viitor în care niciun copil să nu se teamă pentru viaţa sa", a spus Oana Țoiu.

MAE a transmis că „statul român rămâne ferm angajat în construirea premiselor pentru o pace justă şi durabilă, în baza soluţiei celor două state, Israel şi Palestina, care să convieţuiască în pace şi securitate”.

„Miniştrii român şi israelian au explorat oportunităţile concrete de cooperare în domeniile comerţ şi investiţii, agricultură, transporturi, apărare, educaţie şi cultură. Totodată, ministrul Oana Ţoiu a remarcat legăturile umane şi culturale profunde între România şi Israel, exprimând interesul României de a-şi menţine sprijinul faţă de comunitatea israelienilor originari din România, care aduc o contribuţie valoroasă la dezvoltarea ambelor societăţi, română şi israeliană. În egală măsură, a exprimat dorinţa fermă a României de a rămâne pe deplin angajată în eforturile de prevenire şi combatere a antisemitismului”, se mai arată în comunicat.

Referindu-se la războiul din Ucraina, Oana Țoiu a evidențiat consensul la nivelul UE privind continuarea sprijinului acordat Kievului și a prezentat contribuția multidimensională a României în acest sens.

„A subliniat importanţa respectării Cartei ONU, a dreptului internaţional şi a asigurării integrităţii teritoriale, suveranităţii şi independenţei Ucrainei, pentru asigurarea unei păci juste şi durabile”.

Editor : A.M.G.