Ordinul de evacuare a Pieței Victoriei, semnat la ora 20.00. Detalii necunoscute până acum, din centrul de comandă

Coordonatorul dispozitivelor de jandarmi spune că prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, a fost încă de la începutul mitingului în centrul de comandă de la Guvern. Mai mult, decizia de a emite ordinul s-a luat cu trei ore înainte de momentul în care Brigada Specială a invervenit în forţă şi a eliberat piaţa.

„În permanență am fost în contact cu toate autoritățile publice, inclusiv cu prefectul, care a fost la fața locului încă de la ora 16:00. În momentul în care am văzut că lucrurile încep să degenereze, că presiunea crește, am discutat personal cu prefectul și i-am spus că dacă lucrurile vor degerana, dacă nu reușim să avem un moment când tensiunea aceasta, când atacurile forțelor de ordine nu încetează, vom ajunge la restabilirea ordinii publice în zonă. Dânsa a spus că este pregătită să intervenim pentru restabilirea ordinii publice, i-am adus în atenție acest lucru, am fost la fața locului împreună tot timpul, am văzut despre ce este vorba. Și atunci pot să spun că s-a luat decizia pentru a avea un ordin de restabilire a ordinii publice... (Moderator: Ora 23:00?) Nu! Ce vă povesctesc aici a fost în jurul orelor 20:00. Sunt documente operative, se poate verifica”, a dezvăluit maiorul Laurențiu Cazan, coordonator al jandarmilor.

Declarația aceasta o contrazice pe cea a lui Marius Militaru, purtător de cuvânt al Jandarmeriei Române. El a spus, sâmbătă, că prefectul Capitalei a emis ordin ca Jandarmeria să acţioneze în forţă la ora 23:11, iar din acel moment s-au luat măsuri astfel încât zona să fie evacuată. Tot atunci, reprezentanții Jandarmeriei s-au apărat spunând că au acționat „defensiv”.

