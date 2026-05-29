Parchetul a deschis dosar penal după explozia dronei rusești la Galați. Ce infracțiuni cercetează procurorii

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi au deschis un dosar penal după explozia unei drone militare în centrul municipiului Galaţi. una dintre infracţiunile vizate de cercetări fiind cea de tentativă la omor calificat.

„Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi s-au sesizat din oficiu în cursul nopţii de 28 - 29 mai 2026 cu privire la explozia unei drone cu încărcătură militară, de provenienţă rusească, în centrul municipiului Galaţi. În dosarul penal deschis în urma deflagraţiei, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 117 alin. 2 din Codul aerian (Legea nr. 21/2020), a infracţiunii de distrugere, precum şi a tentativei la omor calificat”, informează, vineri, un comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, potrivit Agerpres.

Sursa citată reaminteşte că două persoane au fost rănite, după ce drona a explodat pe un bloc de locuinţe.

„Din cercetările efectuate până în prezent la faţa locului a rezultat că drona militară s-a prăbuşit pe un bloc de locuinţe şi a explodat în jurul orei 1:50, având drept consecinţă distrugerea unui apartament de la etajul 10 al imobilului şi cauzarea de leziuni traumatice celor două persoane aflate în apartament”, mai arată Parchetul.

