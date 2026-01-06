Pericol de inundații. Hidrologii au emis cod galben de viituri pe râuri din șase judeţe

Hidrologii avertizează că până joi la prânz există risc de producere a unor viituri rapide pe râuri din sud-vestul ţării. Astfel, în intervalul 6 - 8 ianuarie, în bazinele hidrografice Desnăţui, Jiu şi Olt se vor produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi viituri rapide pe râurile mici, fiind posibile inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis, marţi, o avertizare hidrologică potrivit căreia în intervalul 06.01.2026, ora 12:00 – 08.01.2026, ora 12:00, pe râuri din bazinele hidrografice Desnăţui, Jiu şi Olt se vor produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi viituri rapide pe râurile mici, fiind posibile inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.

Aceste fenomene au loc ca urmare a situaţiei hidrometeorologice actuale şi prognozei meteorologice pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi cedării apei din stratul de zăpadă.

Astfel, hidrologii au emis un cod galben în intervalul 06.01.2026 ora 12:00 – 08.01.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluenţă cu râul Gilort, Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Motru – bazin superior şi afluenţi bazin milociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru – amonte S.H. Podari (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru – amonte confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Vâlcea, Argeş şi Olt), Olteţ – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj, Vâlcea, Olt şi Dolj), Teslui (judeţele: Dolj şi Olt).

Hidrologii menţionează că fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate, conform textului mesajului.

Editor : C.S.