Live TV

Peste 30 de persoane din Satu Mare, înșelate cu vacanțe fictive în Zanzibar. La cât se ridică prejudiciul

Data actualizării: Data publicării:
Palmieri Zanzibar
Foto Profimedia

Peste 30 de persoane au fost înşelate după ce au plătit, în total, aproximativ 73.000 de euro pentru vacanţe în Zanzibar care nu au mai fost organizate, dosarul penal deschis în acest caz fiind trimis spre soluţionare în instanţă, informează, joi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare.

Potrivit sursei citate, procurorul de caz a finalizat cercetările în dosarul având ca obiect săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată şi s-a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat persoană fizică şi a unei persoane juridice, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în formă continuată pentru 33 de acte materiale, scrie Agerpres.

„La data de 12.12.2023, inculpaţii au postat un anunţ pe contul de Instagram al inculpatului persoană fizică, şi pe site-ul web aparţinând inculpatului persoană juridică, în care era anunţată organizarea unei excursii în Zanzibar, Tanzania, în perioada 27 decembrie 2024 - 9 ianuarie 2025. Ulterior, inculpaţii, au încheiat contracte de prestări servicii turistice şi au emis facturi fiscale în numele persoanei juridice, prin care au indus şi menţinut în eroare un număr de 33 de persoane, pe care au reuşit să le determine să transfere în conturile lor sume semnificative de bani în valoare totală de 333.362,87 lei (echivalentul a 73.172,574 Euro) pentru o excursie pe care nu au pregătit-o, neexistând vreodată intenţia reală ca aceasta să fie organizată", precizează sursa citată.

Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre soluţionare Judecătoriei Satu Mare.

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
2
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
3
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
george simion
4
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
elev
5
Bacalaureat cu peripeții. Un elev a picat pentru că a adormit în timpul examenului: „M-au...
S-au lămurit: Cristiano Ronaldo are prost-gust! Cum a fost numit inelul de logodnă de 10.000.000 de dolari
Digi Sport
S-au lămurit: Cristiano Ronaldo are prost-gust! Cum a fost numit inelul de logodnă de 10.000.000 de dolari
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Trump Putin
Trump se va întâlni cu Putin, dar fără armata de specialiști în...
mipe
Frână la proiecte finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny...
proteste serbia - birn
Proteste violente, cu torțe și petarde, în Serbia. Două tabere s-au...
Screenshot 2025-08-14 at 11.06.01
Ceartă pe Facebook între doi lideri de la PNL și PSD: „Partidul tău...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski continuă turneul european înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin. Liderul de la Kiev merge la Londra
Emmanuel Macron: SUA sunt gata să ofere Ucrainei garanții de securitate, dar se opun aderării la NATO
Un balon cu aer cald ce transporta 34 de persoane s-a prăbușit în Olanda. O persoană a murit, alte cinci au ajuns la spital
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Când începe anul școlar 2025-2026. Foto Getty Images
Când începe școala în septembrie 2025. Data oficială la care elevii se întorc în bănci pentru primul modul de cursuri
mâncare de la spitalul de urgenta din satu mare
Pozele cu mâncarea pacienților au declanșat un scandal între Spitalul Satu Mare și ministrul Sănătății. Rogobete trece la amenințări
New Project (6)
(P) Cele mai căutate destinații de vară din Europa: recomandările unei însoțitoare de zbor pentru vacanțe accesibile
Plajă Barcelona
Noile reguli de călătorie în Spania. La ce trebuie să fie atenți turiștii pentru a nu-și strica vacanța. Amenzi până la 3.000 euro
barbat cu catuse la maini
Bărbat arestat după ce a înşelat mai mulţi vârstnici cu euro falşi
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu aveam niciun simptom, dar corpul meu era plin de cancer". O femeie a descoperit întâmplător boala și acum...
Cancan
Melania Trump îl dă în judecată pe Hunter Biden! Cere despăgubiri de 1 miliard de dolari după dezvăluirile...
Fanatik.ro
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O...
Adevărul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Playtech
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
Marquinhos a mers la microfon și a avut un mesaj pentru Donnarumma, după ce PSG a luat Supercupa fără el
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
De ce nu e greșit să spui «La mulți ani» de Sfânta Maria Mare. Explicația preotului care schimbă tot ce știm...
Newsweek
Vineri, zi decisivă pentru pensii. Cum ar putea rămâne pensionarii cu pensiile înghețate ani de zile
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Charlie Sheen, declarații la opt ani de când a renunțat la alcool: „Rușinea te sufocă. Chiar i-am rănit pe...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...