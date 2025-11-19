Apelul Guvernului după publicarea proiectului de lege pentru pensiile magistraților

Guvernul și-a exprimat miercuri speranța că va primi rapid un aviz din partea Consiliului Superior al Magistraturii pe noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, care a fost publicat în procedură de transparenţă decizională.

Proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, coiniţiat de Ministerul Muncii şi Ministerul Justiţiei, a fost publicat miercuri în transparenţă decizională.

„Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă.

Totodată, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

În cei minimum 25 de ani vechime în magistratură necesari ieșirii la pensie, perioada asimilată de activitate în alte domenii juridice, va fi de 10 ani”, arată Executivul într-un comunicat de presă.

„Având în vedere importanţa unui proces de legiferare rapid, Guvernul îşi exprimă speranţa că procesul de avizare, inclusiv de către Consiliul Superior al Magistraturii, se va derula cu celeritate”, mai precizează comunicatul.