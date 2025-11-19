Live TV

Apelul Guvernului după publicarea proiectului de lege pentru pensiile magistraților

Data actualizării: Data publicării:
sala sedinjta de guvern cu ilie bolojan
Foto: gov.ro

Guvernul și-a exprimat miercuri speranța că va primi rapid un aviz din partea Consiliului Superior al Magistraturii pe noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, care a fost publicat în procedură de transparenţă decizională.

Proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, coiniţiat de Ministerul Muncii şi Ministerul Justiţiei, a fost publicat miercuri în transparenţă decizională.

„Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă.

Totodată, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

În cei minimum 25 de ani vechime în magistratură necesari ieșirii la pensie, perioada asimilată de activitate în alte domenii juridice, va fi de 10 ani”, arată Executivul într-un comunicat de presă.

„Având în vedere importanţa unui proces de legiferare rapid, Guvernul îşi exprimă speranţa că procesul de avizare, inclusiv de către Consiliul Superior al Magistraturii, se va derula cu celeritate”, mai precizează comunicatul.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Digi Sport
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
statuie a justitiei si un ciocanel de judecator
DOCUMENT | Proiectul de lege privind modificarea pensiilor...
Darryl Nirenberg
Primul mesaj al ambasadorului SUA, Darryl Nirenberg, numit de Trump...
illie bolojan in parlament
Ilie Bolojan: Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. Măsurile...
Turkish President Recep Tayyip Erdogan and the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy shake hands
Întâlnire Erdogan - Zelenski în Turcia. Președintele Ucrainei vrea...
Ultimele știri
Posibilii adversari ai României în play-off-ul CM 2026. Naţionala, în urna a patra la tragerea la sorţi
Pam Bondi: Departamentul de Justiție al SUA va publica dosarele Epstein în termen de 30 de zile
Europa are nevoie de arme nucleare tactice pentru a-l descuraja pe Putin, avertizează șeful Airbus
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Radu Marinescu
Radu Marinescu, despre avizul CSM privind pensiile magistraților: „Legea este cunoscută”. Ce spune despre noua variantă a proiectului
Sorin Grindeanu
Blocaj pe tăierile din instituții: PSD vrea reduceri de cheltuieli cu 10%, nu de salarii. Grindeanu: „Nu suntem PDL și Băsescu”
sigla csm de la intrare in institutie
Vicepreședintele CSM, despre avizul pe proiectul privind pensiile magistraților: Pierderea banilor este o chestiune care nu e adevărată
guvern
Cum arată planul Guvernului pentru tăierile din primării: concedieri, mai puțini polițiști locali și noi reguli pentru păcănele (surse)
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Comisia Europeană confirmă eficienţa măsurilor adoptate de Guvern, spune ministrul Finanțelor. „România e pe drumul cel bun”
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce...
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă este între Camelia Voinea și fiica ei, Sabrina, considerată numărul 1 în lotul de...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Cum a apărut Simona Halep la o bază militară din România. ”Un moment deosebit”
Adevărul
George Burcea, la Interviurile Adevărul. Propunerile candidatului POT: De la Parlament fără gard la un număr...
Playtech
Cât trebuie să fie umiditatea în casă la final de toamnă. Aşa te asiguri că nu te îmbolnăveşti
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
Pro FM
Victoria Beckham și fiul ei cel mic, duet neașteptat. Fanii, uimiți și impresionați de momentul dulce: „Atât...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Problema de matematică pentru clasa a IV-a care i-a pus in dificultate pe mulți: „Nu înțeleg enunțul”
Newsweek
Care pensionari iau un ajutor la pensie de 482 lei? Bolojan a semnat. Ce pot face cu banii DOCUMENT
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Andreea Raicu, apariție emoționantă alături de „fiica” ei adoptivă