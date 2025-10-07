Coaliția intră din nou în ședință: partidele nu au ajuns la consens privind tăierile din administrație. Ce scenarii sunt pe masă

Liderii Coaliției de guvernare intră din nou în ședință, de la ora 14:00, după ce săptămâna trecută nu au reușit să stabilească varianta finală a reformei din administrație. Partidele au decis că, o dată cu tăierile de posturi din primării, trebuie să existe reduceri de cheltuieli și în instituțiile centrale, iar social-democrații insistă să li se dea primarilor de ales: fie taie posturile, fie reduc doar cheltuielile. Pe agenda discuțiilor se află și un subiect sensibil pentru Coaliție — alegerile pentru Primăria Capitalei.

La ultima ședință de săptămâna trecută, liderii PSD, PNL, USR, UDMR, alături de minorități au decis să amâne din nou decizia finală privind reducerea cheltuielilor din plan local pentru că ar vrea, o dată cu primăriile, și instituțiile centrale să facă economii.

„Dacă tot facem disponibilizări să le facem pe toate”, a declarat o sursă participantă la discuții.

Potrivit surselor Digi24.ro, ultima variantă discutată în Coaliție a fost:

Reducerea cu 10% a posturilor ocupate în administrația locală.

Reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale în administrația centrală. La acest capitol, se ia în calcul desființarea sau comasarea unor instituții.

Premierul Ilie Bolojan ar fi fost de acord cu varianta de a se face economii atât prin reducerea de personal, cât și prin tăierea cheltuielilor, atât timp cât posturile din plan local, cele ocupate, se reduc cu 10%. Calculele s-ar fi făcut pe aproximativ 12.000 de disponibilizări la nivel național.

Inițial, Bolojan a respins propunerile venite dinspre PSD și UDMR de a tăia bugetele primăriilor, în locul concedierilor, pe motiv că aceste reduceri de cheltuieli nu vor produce efecte reale, ci pot fi făcute doar pe hârtie.

Varianta propusă de PSD

Luni după amiază, social-democrații au avut o ședință în urma căreia au venit cu propria variantă care să se aplice administrației locale: reducerea posturilor, vacante și ocupate, cu 30%, ceea ce ar însemna o reducere efectivă tot cu 10%. Însă măsura nu ar urma să se aplice unitar, pentru că social-democrații insistă ca primăriile să aibă și a doua variantă: reducerea bugetelor cu 10%, în locul disponibilizărilor.

Citește și: Varianta PSD pentru tăierile din administrație: primarii să aleagă între reduceri de posturi sau de cheltuieli

Neînțelegeri privind alegerile din București

Coaliția trebuie să decidă și data alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei. Surse politice au declarat pentru Digi24 că o variantă luată în calcul este inclusiv data de 23 noiembrie, în condițiile în care USR și PNL vor organizarea acestora cât mai devreme, însă social-democrații condiționează calendarul de candidații pe care îi va avea Coaliția.

PSD chiar a amenințat cu ruperea Coaliției dacă USR și PNL vor avea un candidat comun, așa cum și-ar fi dorit liderii celor două formațiuni. Varianta social-democraților: fie un candidat comun al tuturor partidelor, fie candidaturi separate.

„Nu am intrat în Coaliție să fim tratați ca ruda săracă”

Întrebat luni dacă Guvernul ar putea decide săptămâna aceasta data alegerilor, Sorin Grindeanu a transmis: „Mâine, sper (să luăm o decizie n.red), dacă dânșii vor fi de acord cu propunerile noastre. Sunt condiții politice. Vor fi scrise, dacă vom fi de acord, ca anexă la protocolul alianței. De bună-credință am intrat în această coaliție, nu ca să fim tratați ca ruda săracă și să fim puși la colț.”

Vezi și: PSD se opune unei candidaturi comune USR-PNL la București. Grindeanu: „Nu am intrat în Coaliție să fim tratați ca ruda săracă”

Editor : A.G.