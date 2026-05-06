Bolojan spune când a vorbit ultima oară cu Nicușor Dan

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că a vorbit cu președintele Nicușor Dan înaintea moțiunii de cenzură, însă nu a mai avut alte discuții cu șeful statului după votul din Parlament.

„Cu siguranţă vor fi consultările în zilele următoare şi vom discuta”, a precizat Ilie Bolojan, miercuri la Antena 1.

El a anticipat că, în cazul în care PNL va intra în opoziţie, va pierde funcţiile ocupate prin numiri politice.

„În condiţiile în care un partid intră în opoziţie, în mod evident, cel puţin funcţiile care sunt numite politic, foarte probabil nu vor mai putea fi ocupate de acel partid. Deci, nu este o decizie uşoară, dar cu toate astea, am decis, cred eu, ceea ce este corect pentru România. Cea mai mare greşeală a fost ceea ce s-a întâmplat între 2023-2025. Printr-o gândire de a închide tot jocul politic, am adus cele două partide în guvernare.

Dar prin perpetuarea bolilor politicii româneşti, prin faptul că, sigur, România a progresat - pentru că atunci când ai nişte deficite enorme inevitabil, totuşi, se vede ceva, trebuie să recunoaştem asta - România n-a stat pe loc, dar bolile bugetare s-au agravat foarte mult, a crescut viteza de îndatorare foarte mare, oamenii n-au mai perceput o forţă politică serioasă în opoziţie şi au votat antisistem, au votat împotrivă masiv", a completat Bolojan.

El a adăugat că în momentul în care a citit moţiunea de cenzură a avut senzaţia că autorii acesteia nu au fost la Palatul Victoria, implicaţi în deciziile guvernării, ci „în concediu, prin ţările calde”.

PNL a decis că nu mai poate lucra „cu astfel de oameni”, a mai spus Bolojan.

„Gândiţi-vă că sunteţi asociat cu cineva într-o firmă privată şi asociatul dumneavoastră vă lucrează pe la spate - vă înşală, aduce facturi prin contabilitate şi aşa mai departe. Sigur, în această situaţie, un om raţional ar mai face încă o firmă cu acel asociat? N-ar mai face, pentru că ştie că riscă să păţească acelaşi lucru. La ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, gândiţi-vă că timp de nouă luni de zile n-am zis nimic.

Am încercat în discuţii private, am încercat să corectez lucrurile, am încercat să pun reflectoarele, crezând că oamenii înţeleg că nu mai merge cum a mers. Doar ca să meargă România, să meargă guvernarea. În această situaţie, nu mai există o bază de încredere între PNL şi PSD ca să mai poţi să faci o coaliţie. Aceasta este constatarea după luni de zile. Şi există o majoritate stabilă în PNL care crede asta”, a mai spus el.

