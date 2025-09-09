Live TV

Câciu îi cere lui Boloș să explice creșterea deficitului. „L-o fi durut la bască”

Data actualizării: Data publicării:
adrian caciu
Adrian Câciu. Inquam Photos/ George Călin

Adrian Câciu l-a atacat pe Marcel Boloș pe care l-a făcut „mincinos” și „lipsit de caracter”. Deputatul PSD a publicat, marți pe Facebook, mai multe imagini cu acte normative adoptate în Guvernul Ciolacu care arăta că deficitul pe care îl propusese Boloș pentru finalul lui 2024 era de 7,9%, însă în doar o lună a ajuns la „8,65% pe cash și 9,3% pe ESA”. Social-democratul îi cere acestuia să explice de ce s-a întâmplat acest lucru sau „l-o fi durut la bască pentru că urma să dea vina pe Ciolacu?”.

„Dacă te uiti la actele oficiale ale Guvernului observi că Boloș minte de rupe. Știam că e mincinos, dar nu mă așteptam să fie și lipsit de caracter! Cred că nimeni nu se aștepta! Dar, cum ceea ce spune un fost ministru de Finanțe poate arunca în aer piețele financiare și provoca o serie de riscuri cu privire la costul de finanțare (dobânda) cred că e bine să prezentăm documentele oficiale asumate de Guvernul României, cu premier cu tot!”, a scris Adrian Câciu, marți pe Facebook.

Deputatul PSD a adăugat că „bugetul a fost aprobat atunci cu un deficit de 5% din PIB stabilit prin Legea Plafoanelor”, ceea ce reiese și din poza atașată postării sale de pe rețeaua de socializare.

Prin OUG 113/2024, deficitul a fost modificat la 6,95%, iar execuția la noiembrie prezenta un deficit de 7,12% din PIB”, iar prin OUG 138/05 decembrie 2024, deficitul s-a asumat a fi 7,9% din PIB”, mai precizează Câciu.

„Asta ca să lămurim și minciuna că a informat si nu a fost ascultat!”, a adăugat el.

Adrian Câciu a afirmat că „deficitul la 11 luni era 7,12%, iar Boloț a propus în 5 decembrie un deficit de 7,9% pentru final de an, deficit aprobat de Guvern și de premier prin OUG 138/2024”.

„Ce trebuie să explice Bolos este de ce a depășit, în doar o lună, deficitul propus tot de el, de a ajuns de la 7,9% la 8,65% pe cash și 9,3% pe ESA.  L-o fi durut la bască pentru că urma să dea vina pe Ciolacu? Urât moment!”, a conchis social-democratul.

Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş afirmat că l-a anunţat de „cel puţin şase ori” pe fostul prim-ministru Marcel Ciolacu că „deficitul bugetar se duce în cap”. Informările au început din 18 august 2024. „Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a declarat el.

Editor : A.P.

