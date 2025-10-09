Live TV

Exclusiv Ce au discutat Oana Țoiu și Marco Rubio în SUA. Anunțul ministrului de Externe privind Programul Visa Waiver

Data actualizării: Data publicării:
oana toiu si marco rubio dau mana
Oana Țoiu a fost primită de Marco Rubio. Sursă foto: YouTube

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat, joi, la Digi24, că întâlnirea delegației diplomatice românești cu cea americană, condusă de secretarul de stat Marco Rubio, „a avut drept scop reafirmarea și întărirea rolului parteneriatului strategic pentru ambele țări și am discutat și despre planurile regionale”. De asemenea, cele două părți au discutat despre investițiile comune în zona de apărare. Ministrul de Externe susține că discuția privind includerea României în Programul Visa Waiver „este ceva ce noi includem în fiecare dintre eforturile noastre diplomatice”.

„În primul rând, întâlnirea a avut drept scop reafirmarea și întărirea rolului parteneriatului strategic pentru ambele țări și am discutat și despre planurile regionale. În al doilea rând, avem împreună mai multe proiecte în lucru care se vor materializa până la sfârșitul acestui an și pe parcursul anului următor. În ceea ce privește investițiile comune în zona de apărare, aici sunt sincronizate discuții și cu ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, și cu ministrul Economiei, Radu Miruță.

Noi am avut aceste întâlniri de lucru împreună cu mai mulți dintre miniștrii responsabili la nivelul premierului, înainte de vizita în SUA și există un interes semnificativ și de partea noastră, și de partea SUA pentru a întări această parte a colaborării noastre, mai ales că în noul context SAFE - mecanismul de finanțare european pentru achizițiile din domeniul apărării - SUA poate să aibă acces la această piață, practic poate să vândă pe piața din UE doar dacă produce în colaborare cu țările care fac parte din asta, cu una dintre țările Uniunii, pentru că există un plafon de maxim 35% din investiții sau din piesele necesare care pot veni din afara UE sau din afara țărilor cu care există un parteneriat formal. Aceasta este în același timp și o oportunitate pentru a intensifica modul în care lucrăm împreună. Am discutat și despre investițiile private.

De altfel, înainte de întâlnirea cu secretarul de stat Marco Rubio, noi am avut o întâlnire cu investitori privați din SUA în România. Aceștia urmează de asemenea să vină peste două săptămâni în București pentru a duce mai departe la nivelul pașilor concreți și parte din discuțiile avute în aceste zile”, a spus Oana Țoiu.

Ministrul precizează că în relația SUA-România există cel puțin trei dimensiuni importante: „Partea de securitate, domeniul energiei, cu focus în zona energiei nucleare, dar nu exclusiv, și partea economică, unde, dacă ne uităm cu atenție, de exemplu, la schimburile comerciale, aici suntem conștienți, atât noi, partea română, cât și secretarul de stat Marco Rubio, o parte americană, că este un potențial mai mare față de realitate”.

„Din acest moment, noi avem împreună schimburi sub 10 miliarde. Sigur că asta este sub potențialul pe care îl putem avea. Dacă ne uităm la cât de consolidat este parteneriatul strategic, asta înseamnă că trebuie să fie un teren fertil practic și pentru a avea mai multe afaceri împreună și pentru a avea mai multe schimburi comerciale. Și există și cel puțin încă două elemente importante care au fost de asemenea menționate în întâlnire. Ne uităm cu atenție la noile generații și atunci sigur că explorăm împreună și variante de a crește colaborarea în zona academică.

Există în acest moment Comisia Fulbright, care este coprezidată în România de mine din rolul de ministru de externe și de ambasadorul SUA în România, dar ne uităm și la la variante în care putem să lucrăm cu mai multe consorții universitare în direcția aceasta.

Foarte important pentru noi de fiecare dată când mergem într-o vizită bilaterală este să menționăm rolul românilor din Diaspora. De data aceasta am vorbit despre comunitatea românilor din Statele Unite ale Americii. Am reușit să mă văd cu o parte dintre ei în vizita anterioară în SUA, în contextul ONU”, mai afirmă Țoiu.

Ministrul de Externe susține că discuția privind includerea României în Programul Visa Waiver „este ceva ce noi includem în fiecare dintre eforturile noastre diplomatice”.

„Se și lucrează în paralel. De altfel, colegii de la Ministerul Afacerilor Interne fac o muncă bună în direcția asta pe subiectul Visa Waiver. Așa cum am spus pe parcursul întregului mandat, o să facem anunțul la momentul în care va fi finalizată decizia în Statele Unite ale Americii. România va intra în Visa Waiver”, mai susține Oana Țoiu.

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
3
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
tanczos barna face declaratii
5
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a...
După ce a făcut înconjurul lumii cu o sticlă de vin de 18.700 €, i-a lăsat pe toți ”mască”: susţine teoria ”chemtrails”
Digi Sport
După ce a făcut înconjurul lumii cu o sticlă de vin de 18.700 €, i-a lăsat pe toți ”mască”: susţine teoria ”chemtrails”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu: La PSD e o strategie, ca 3 indivizi într-un Muppets...
BUCURESTI - CEREMONIE - VICTIME ALE HOLOCAUSTULUI - 9 OCT 2025
Nicușor Dan, provocat să-și explice poziția față de legionari. „Ce-i...
volodimir zelenski - octombrie 2025
Europa se confruntă cu un „risc semnificativ” de război dacă Rusia va...
Screenshot 2025-10-09 at 15.11.53
Poșta Română și-a schimbat identitatea. 48.000 de euro pentru...
Ultimele știri
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
Scandal de spionaj la la Bruxelles. CE investighează informaţii potrivit cărora spionii lui Viktor Orban au vizat oficiali UE
A fost publicat proiectul autostrăzii Brașov-Făgăraș. Când ar putea începe lucrările
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Marco Rubio
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
oana toiu si marco rubio dau mana
Oana Țoiu a fost primită de secretarul de stat american Marco Rubio. Ce au discutat cei doi oficiali
toiu-rubio-1536x988
Prima întâlnire la nivel înalt România – administrația Trump. Ministrul de Externe va discuta cu secretarul de stat Marco Rubio
guvern
Guvernul ia măsuri pentru descurajarea celor care finanțează conflicte militare. „România nu tolerează aceste tipuri de comportamente”
drona pe cer inserat
Oana Țoiu: România plănuiește să înceapă rapid producția de drone defensive împreună cu Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăgostiții Keanu Reeves și Alexandra Grant, de mână la premiera piesei „Waiting for Godot”, după ce au...
Cancan
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța...
Fanatik.ro
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. ”Cea mai tare”
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
“Dezertor!” Cum a fost săltat de pe stradă mâna dreaptă a lui Răzvan Burleanu și dus în arest, la carceră...
Adevărul
Cum a reușit Ucraina să schimbe cursul confruntării cu Rusia. „Suntem în război de 300 de ani. Mai putem...
Playtech
Grupa de muncă pentru cadrele militare și polițiști: cum se calculează vechimea și reducerea vârstei
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A...
Pro FM
Emma Bunton, însoțită de fiul cel mare la premiera documentarului Victoriei Beckham. Băiatul lui Baby Spice...
Film Now
Conservatorii critică „One Battle After Another”: „Cel mai iresponsabil film al anului”
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
5 descoperiri științifice care merită un premiu Nobel, dar încă nu l-au primit
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...