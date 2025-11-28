Live TV

Ce CV are ministrul care îl înlocuiește temporar pe Ionuț Moșteanu la Apărare. A absolvit două facultăți, dintre care una „ca hobby”

Radu Miruță, ministrul Economiei.
Radu Miruță, ministrul Economiei. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici
Educație și Certificări Experiența profesională

Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, a fost numit interimar la Apărare de premierul Ilie Bolojan, după ce Ionuț Moșteanu a demisionat pe fondul scandalului legat de CV-ul acestuia. Miruță a absolvit două facultăți, dintre care una pe care susțune că a făcut-o „ca hobby” și are un doctorat obținut la Politehnică.

Ionuț Moșteanu a demisionat în urma scandalului legat de neclaritățile din CV-ul lui, legate de anul în care a obținut diploma de licență sau includerea unei facultăți care susține că nu l-a avut ca student. Detalii, aici

Rolul de ministru al Apărării a fost preluat, astfel, de Radu Miruță, actualul ministru al Economiei. El va ocupa această funcție în calitate de interimar, până când premierul Ilie Bolojan va numi un alt ministru.

CITEȘTE ȘI: Ce CV-uri au ceilalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA

În acest context, CV-ul lui Radu Miruță este incoparabil față de CV-ul lui Ionuț Moșteanu.

Educație și Certificări

Radu Miruță arată că a terminat în anul 2004, cu media 9.80, Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, profilul matematică-informatică.

Ulterior, în același an, s-a înscris la două facultăți, dintre care una susține că a absolvit-o ca „hobby”.

Prima este Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, pe care Miruță arată că a terminat-o cu media 9.65.

Facultatea „hobby” este Facultatea de Drept din cadrul Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu.

„Ca un hobby, am absolvit de asemenea Facultatea de Drept pentru a avea idee despre aspectele legale intalnite in viata de zi cu zi”, arată Miruță, în CV-ul lui.

Radu Miruță mai subliniază că a terminat un doctorat la Universitatea Politehnică București pe tema „Rețele cu procesare bazată pe conținut”.

Ministrul Economiei arată în CV că are mai multe lucrări publicate în domeniul în care și-a luat doctoratul, că are certificări de expert Cisco și că a participat la mai multe traininguri în același domeniu.

CV-ul lui poate fi consultat aici pentru a vizualiza trainingurile, voluntariatele și certificatele pe care le-a acumulat.

Experiența profesională

Radu Miruță a obținut prima funcție politică în anul 2020, când a devenit deputat în Parlamentul României din partea USR. În prezent, este ministru al Economiei în Guvernul condus de Bolojan și se află la al doilea mandat de deputat .

În paralel, Miruță arată că a lucrat, începând cu anul 2011, ca asistent universitar la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Politehnicii București.

El a mai lucrat, după finalizarea studiilor de licență, în mediul privat, la companii precum Orange, Cosmote sau Credit Europe Bank.

Între 2013 și 2014, Miruță a lucrat ca inginer implementare, inginer suport IP, inginer proiectare și design IP la Ercisson Romania.

Ulterior, a mai lucrat pentru companii precum Tech-Mahindra, Nokia, Ericsson Belgia sau Cisco, între 2014 și 2020.

