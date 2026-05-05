Ce urmează pentru PSD și PNL post-moțiune. Ultimatumul pe care l-ar putea da Ilie Bolojan apropiaților (surse)

În contextul în care soarta Guvernului Bolojan este decisă astăzi, 5 mai, în Parlament, principalele două partide, PNL și PSD, par să-și fi conturat scenarii post-moțiune. Biroul Politic Național al formațiunii conduse de Ilie Bolojan se va reuni, de la ora 17.00, în ședință, iar în cadrul acesteia, conform surse Digi24, situația politică nu va fi tranșată. Totodată, surse Digi24.ro din PSD susțin că partidul în fruntea căruia se află Sorin Grindeanu mizează pe apariția unor semnale de la Bruxelles care să-i forțeze să rezolve criza politică.

Conform surselor Digi24, în cadrul reuniunii Biroului Politic Național al PNL există probabilitatea ca unele voci să susțină consultarea organizațiilor din țară. Mai mult, acestea ar dori să aștepte reacția președintelui Nicușor Dan post-moțiune, având în vedere faptul că „doar Bolojan ne anunța în urmă cu 8 luni că între PNL și președinte există o coordonare”.

Totuși, tabăra pro-Bolojan s-ar putea opune intrării în Opoziție, invocând faptul că nu-și dorește să lase țara în criză doar pentru a răspunde PSD cu acceași monedă. Totuși, aceeași tabără susține rămânerea lui Bolojan în funcția de președinte al partidului, dar și formarea unui nou Guvern cu PSD, USR și UDMR.

În aceeași ordine de idei, ar putea exista și voci din rândul celor foarte apropiați de Bolojan care vor susține trecerea în Opoziție.

Cu o zi înainte de votul privind moțiunea de cenzură, actualul premier le-ar fi transmis apropiaților planul său de a juca „all-in”. Bolojan ar putea da și un ultimatum în cadrul ședinței, în încercarea de-ai forța pe apropiați să aleagă: „Acesta e planul meu, așa arată viziunea mea, ori mă susțineți cu totul, ori acesta e ultimul meu mandat de senator și apoi mă întorc la Oradea”. Cu toate acestea, este posibil ca Bolojan să-și schimbe abordarea până la ședință.

De cealaltă parte, surse din PSD au afirmat pentru Digi24.ro că liberalii ar urma să-și arate susținerea publică pentru Bolojan încă pentru câteva săptămâni, ulterior recurgând la discursuri în favoarea soluționării crizei politice. Mai mult, aceleași surse PSD susțin că liberalii ar putea da premierul, excluzând varianta Ilie Bolojan. În plus, PSD mizează și pe apariția unor semnale de la Bruxelles care să-i forțeze să rezolve criza politică.

Moţiunea de cenzură, intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, este votată astăzi, 5 mai. Demersul a fost semnat de 254 de parlamentari, de la PSD, AUR, POT, PACE și neafiliați, însă a mai pierdut din sprijin pe parcurs.

Primii care au anunțat că nu vor vota moțiunea de cenzură, deși au semnat pentru depunere, au fost parlamentarii aleși pe listele POT, dar care s-au rupt de formațiune și au pus bazele partidului UNIT. Aceștia au transmis că inițiatorii nu au reușit să le explice care este planul în cazul în care Guvernul pică.

Pentru a debarca Guvernul Bolojan, moțiunea de cenzură ar trebui să fie votată de cel puțin 233 de senatori și deputați. În acest moment, nicio majoritate nu este conturată clar: PSD și AUR nu adună voturile necesare

PSD - 129 senatori și deputați

AUR - 90 senatori și deputați

Împreună: 219

