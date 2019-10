Cezar Osiceanu, pilot TAROM, despre scandalul Cuc-Mezei: Faptul că s-o fi îndrăgostit doamna respectivă de dl. ministru este o ipoteză

Apare o ipoteză inedită în scandalul dintre ministrul demis al transporturilor, Răzvan Cuc, și fosta șefă TAROM, Mădălina Mezei. Un pilot TAROM, Cezar Osiceanu, a comentat acest scandal la Digi24 și a sugerat că poate aceasta era îndrăgostită și de aceea l-a chemat pe ministru, târziu în noapte, la domiciliul ei. „Faptul că s-o fi îndrăgostit doamna respectivă de dl. ministru este o ipoteză. Ce doamnă cheamă un bărbat la ora 11 noaptea să se întâlnească cu el?” a declarat pilotul. El a mai spus că Mădălina Mezei a încălcat legea și nu a respectat propria comunicare către angajații săi, în care îi anunța despre riscurile dezvăluirii de informații interne ale companiei.

Pilotul TAROM a mai povestit, luni seara, în direct la Digi24, cum un pasager obișnuit a trebuit să fie dat jos din avion pentru a-i ceda locul unui parlamentar care nu-și făcuse rezervare. Cezar Osiceanu spune că prin contractul încheiat de statul român cu TAROM parlamentarii se bucură de anumite privilegii. Iar cum proprietarul companiei TAROM este statul, prin Ministerul Transporturilor, pilotul a încercat să explice până unde puteau ajunge competențele ministrului de a cere anumite informații despre pasagerii parlamentari.

Scandalul dintre Răzvan Cuc și Mădălina Mezei a izbucnit după ce fosta șefă a TAROM a dezvăluit, după ce a fost demisă, că a existat o presupusă încercare a ministrului de a întârzia venirea la București a avioanelor care îi transportau la București, în ziua moțiunii de cenzură, pe câțiva parlamentari. Ministrul a recunoscut că a avut o întâlnire - filmată, de altfel - cu Mădălina Mezei, seara târziu, în ajun, în fața casei ei, dar a declarat că fosta șefă a TAROM îl chemase.

Iată discuția prin telefon care a avut loc luni seara, la Digi24, între pilotul Cezar Osiceanu și jurnaliștii Cosmin Prelipceanu și Ion M. Ioniță, redactor-șef la „Historia”:

Cezar Osiceanu: După acest scandal, care este unic în istoria economiei naționale, dacă nu cel puțin europene, imaginea companiei noastre este puternic afectată. În seara zilei în care a avut loc așa-denumita conferință de presă, de fapt o adunare în curtea companiei TAROM, mă aflam la Amsterdam și toți pasagerii erau îngrijorați de mesajul negativ care a rezultat de acolo.

Există un contract pe care Parlamentul României și Președinția României îl au împreună cu TAROM, o înțelegere prin care cei care se deplasează în țară sau către București sau către destinațiile pe care le deservește TAROM, în calitate de parlamentari, beneficiază de un statut aparte. Ei, însă, trebuie să se înscrie și să comunice rezervarea pentru ziua în care doresc să facă această cursă, pentru ca să se poată bloca locurile pe cursele respective și a avea loc în avion. Pentru că s-au întâmplat - eu am fost comandant la una dintre aceste curse - la care un parlamentar nu a anunțat și avionul fiind plin, a trebuit efectiv să fie rugat un pasager, cu acordul lui, să se dea jos din avion, ca să se suie un parlamentar la bord.

Deci, afirmația făcută în spațiul public că n-avea dreptul, că legea protecției datelor nu este relativă și nu incumbă acest aspect...

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Nu există așa ceva, dle Osiceanu. Contractul despre care vorbiți dvs nu poate fi în contradicție cu legea. Iar legea din România, GDPR, este în acord cu o directivă europeană.

Ion M. Ioniță, redactor-șef Historia: Și oricum n-are ministrul treabă cu asta. De când are un ministru treabă cu rezervarea locurilor într-o aeronavă?

Cosmin Prelipceanu: Adică parlamentarii sunt suprapasageri, extraordinar de pasageri, cei mai pasageri?

Cezar Osiceanu: Nu, au un contract anume, care e absolut normal...

Cosmin Prelipceanu: Știți, contractul ăsta e din banii noștri.

Cezar Osiceanu: Tocmai din cauza aceasta, pentru a le asigura deplasarea și posibilitatea de a se manifesta politic și public, statul le face aceste facilități. Deci trebuie să întrebăm în primul rând statul de ce nu lăsam pasagerul să stea în locul unui parlamentar atunci când el își plătește locul, de exemplu? Datele personale despre care se face vorbire sunt, în afara numelui și prenumelui - care n-au nicio valoare, că putem fi Osiceanu nu știu câți - sunt următoarele: seria și numărul de buletin, de pașaport, data nașterii și așa mai departe. Dacă eu, Osiceanu, doresc să îmi iau un bilet, pe o rută, Satu Mare-București, mă duc pe internet și-mi fac această rezervare. Nu dau date personale, decât numerele de cont de la cardul cu care fac plata. În momentul în care mă prezint la aeroport, atunci, în biroul de rezervare online, orice operator care are cheie de acces poate vedea, fie că este de la TAROM, fie că este de la o firmă cu care TAROM are contract, dacă eu exist în baza de date cu ziua, zborul, cursa, categoria de zbor etc. E vorba numai de nume, nu este nicio altă dată inclusă acolo. La ce faceți dvs referire, din punct de vedere al securității zborului, persoane căutate de Interpol etc, ele se identifică în momentul în care se face verificarea la biroul de check-in cu copia actului cu care a făcut plata și cu buletinul sau pașaportul respectiv.

Cosmin Prelipceanu: Prin precizarea aceasta pe care o faceți ne lăsați să înțelegem că de fapt ministrul avea dreptul să ceară numele unor pasageri parlamentari?

Cezar Osiceanu: Proprietarul companiei este statul, prin Ministerul de Transporturi. Ministrul transporturilor este cel care, de exemplu, poate să verifice, la fel cum poate să verifice existența parlamentarului Gigel de la Satu Mare, dacă s-a înscris pe listă, orice angajat TAROM sau al unei companii cu care TAROM are legătură, dacă are legătură cu acea rută, să verifice: are rezervare, îi trebuie mâncare, nu-i trebuie mâncare...

Cosmin Prelipceanu: Ministrul transporturilor poate face această verificare? Pentru ce?

Cezar Osiceanu: Este reprezentantul proprietarului, până la urmă, proprietarul în sine. Și poate să verifice, să spună în felul următor, am avut discuții și pro, și contra: de ce nu a fost acceptat, de exemplu, la bord când s-a trezit parlamentarul respectiv să uite să-și facă rezervarea?

Cosmin Prelipceanu: Și asta e treaba unui politician, care întâmplător este ministrul transporturilor?

Cezar Osiceanu: De-aia vă spun, noi, angajații TAROM refuzăm să intrăm într-un joc politic.

Ion M. Ioniță: Dle Osiceanu, dvs credeți că puteți să convingeți pe cineva că ministrul Cuc s-a dus aproape de 12 noaptea la directorul TAROM-ului și a vorbit pe stradă ca să întrebe dacă are sandviș dl. Petrețchi de la Satu Mare, asta vreți să ne spuneți nouă acum?! Și vreți ca noi să și credem chestia asta?! Voia să vadă dacă are apă minerală un parlamentar român care își făcuse rezervarea acolo? Ce căuta dl. Cuc acolo, la 12 noaptea?

Cezar Osiceanu: Sunt lucruri pe care DNA-ul le va analiza. Nu-l cunosc pe dl. Cuc, nu știu despre ce a fost vorba în discuția pe care a avut-o acolo, am înțeles din presă că au fost făcute afirmații că s-a cerut să se oprească avioanele mai întâi la biroul ministrului, dup-aia ba acasă, sunt probleme pe care nu le analizez eu, nu am căderea. Eu vreau doar să vă spun că din punct de vedere tehnic, nu se pot opri avioanele la sol. (...)

Ion M. Ioniță: Spuneți-mi dvs, ce credeți că căuta la ora 12 noaptea dl. Cuc, la directoarea TAROM în față, să întrebe de parlamentarii care vin a doua zi la moțiunea de cenzură? Și spuneți că era perfect normal...

Cezar Osiceanu: Faptul că s-o fi îndrăgostit doamna respectivă de dl. ministru este o ipoteză pe care o puteți lua în calcul.

Ion M. Ioniță: Deci insinuați o legătură între cei doi.

Cezar Osiceanu: Nu insinuez! Ce doamnă cheamă un bărbat la ora 11 noaptea să se întâlnească cu el? Bun! Asta e cu totul altceva. Haideți să trecem la lucruri mai serioase. Faptul că a făcut acest lucru este în zona legalității sau a posibilităților regulamentare. Eu vreau să vă spun următorul lucru: că, de exemplu, în mailul pe care doamna fostă directoare l-a dat în data de 13.09.2019, spune foarte clar: Urmare a nenumăratelor articole apărute în mass-media, vă aducem la cunoștință că divulgarea sub orice formă a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice reprezintă infracțiune prevăzută de art. 304 din Codul Penal și va atrage răspunderea penală, civilă și administrativă a persoanelor responsabile, iar dezvăluirea neautorizată a datelor cu caracter personal reprezintă încălcarea regulamentului UE privind protecția persoanelor și va atrage după sine măsuri disciplinare care pot ajunge până la desfacerea contractului de muncă și plata tuturor prejudiciilor în condițiile prevăzute de lege și de regulamentul intern aplicabil. Deci până una-alta, din ce ați spus dvs, dna Mezei a încălcat propria comunicare făcută tuturor angajaților TAROM, vreo 2.000 la număr, și a încălcat legea cu dovezile pe care chiar dvs. le-ați produs.

