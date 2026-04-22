Premierul Ilie Bolojan plănuiește să-i înlocuiască pe miniștrii PSD, care vor să-și dea demisia joi dimineață, cu interimari.

Potrivit surselor Digi24, la Ministerul Transporturi ar urma să fie numit interimar premierul Ilie Bolojan, la Ministerul Justiției interimar ar urma să fie Cătălin Predoiu (actual ministru al Internelor), la Ministerul Sănătății - Cseke Attila (actual ministru al Dezvoltării), la Ministerul Agriculturii – Diana Buzoianu (actual ministru al Mediului), la Ministerul Energiei ar urma să fie numit Radu Miruță (actual ministru al Apărării) iar la Ministerul Muncii – Oana Țoiu (actual ministru de Externe).

Aceste nume, de la PNL și USR, ar urma să fie transmise pe decrete pentru a fi semnate de președintele Nicușor Dan.

PSD a pus la punct planul ieșirii din guvernul Bolojan, potrivit unor surse. Cei 7 miniștri social-democrați ar urma să își dea demisia înaintea ședinței Executivului de joi, iar ulterior social-democrații ar putea depune chiar o moțiune de cenzură, pentru că Ilie Bolojan nu renunță la funcția de premier, așa cum a fost cererea PSD în urma unei consultări interne.

Preşedintele României Nicuşor Dan i-a invitat miercuri, 22 aprilie 2026, la Palatul Cotroceni, pe liderii partidelor şi formaţiunilor politice parlamentare, pentru consultări, în temeiul prerogativelor constituţionale, conform site-ului Administraţiei prezidenţiale.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat, după consultări, că social-democraţii pot să treacă în opoziţie, dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere.

Preşedintele PNL și prim-ministrul Ilie Bolojan i-a transmis preşedintelui Dan faptul că îşi asumă în continuare mandatul de premier și a prezentat trei priorități ale guvernului în perioda următoare.

