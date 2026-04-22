Preşedintele PNL și prim-ministrul Ilie Bolojan i-a transmis, miercuri, preşedintelui Nicuşor Dan faptul că îşi asumă în continuare mandatul de premier și a prezentat trei priorități ale guvernului în perioda următoare.

„Am prezentat poziţia PNL. Această poziţie reflectă deciziile pe care Biroul Politic le-a decis ieri. Şi anume faptul că îmi asum în continuare mandatul de premier. PNL va susţine în plan guvernamental şi parlamentar activitatea Guvernului în aşa fel încât să putem desfăşura o activitate de administrare a ţării, în condiţii cât mai bune, în această situaţie dificilă. Vom susţine atât în plan guvernamental, cât şi în plan parlamentar, proiectele importante care sunt necesar a fi adoptate în perioada imediat următoare”, a precizat Ilie Bolojan, la finalul consultărilor avute, la Palatul Cotroceni, cu şeful statului.

Ilie Bolojan a spus că sunt trei priorităţi pentru guvern în perioada următoare.

„Una dintre ele ţine de îndeplinirea jaloanelor pentru absorbţia fondurilor europene. Aşa cum ştiţi, pentru a accesa finanţele europene, trebuie făcute câteva reforme, ceea ce necesită proiecte de legi în Parlament sau hotărâri de guvern. Pentru proiectele de legi este nevoie de un sprijin parlamentar şi PNL va susţine un moratoriu în aşa fel încât, indiferent de partidele politice, România să îndeplinească aceste jaloane şi să ne absorbim banii europeni”, a arătat Ilie Bolojan.

El a menţionat că, tot legat de fondurile europene, pentru a putea finaliza lucrurile la autostrăzi, la spitale şi la şcoli, este important ca în această perioadă să se renegocieze anumite termene, să aranjeze proiectele, ca să nu pierdem granturi.

„Aceasta este miza importantă a Ministerului Proiectelor Europene şi a Guvernului în perioada următoare. De asemenea, până la final lunii mai, România şi celelalte ţări europene trebuie să finalizeze contractele pe programul SAFE. Este important ca şi aceste proiecte care ţin de apărarea ţării noastre şi de industria de apărarea României, care să se dezvolte în ani următori, să fie aprobate”, a subliniat el.

„Am prezentat aceste lucruri preşedintele României, am avut un dialog bun şi l-am asigurat pe domnul preşedinte de responsabilitatea PNL şi a mea, personal, pentru a asigura guvernarea ţării şi a face ceea ce este necesar pentru a genera stabilitate, pentru a corecta lucrurile care nu sunt în regulă, pentru a asigura reformele, în aşa fel încât să creăm condiţii de prosperitate pentru cetăţenii României în anii următori”, a anunţat premierul.

Preşedintele Nicuşor Dan a discutat miercuri, la Cotroceni, cu liderii PNL, în contextul consultărilor cu reprezentanţii coaliţiei de guvernare pe care le-a convocat, după ce social-democraţii i-au retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Delegaţia liberalilor a fost formată din preşedintele partidului, prim-ministrul Ilie Bolojan, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, şi prim-vicepreşedinţii Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc, Ciprian Ciucu şi Adrian Veştea.

