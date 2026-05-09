Concluziile lui Nicușor Dan după primele întâlniri cu liderii politici: Există niște scenarii pe care ne vom concentra

Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a transmis sâmbătă că la finalul primelor întâlniri informale cu liderii partidelor pro-occidentale din România, s-au format mai multe scenarii „pe care ne vom concentra mai departe”. El a subliniat că țara noastră va avea un nou guvern „într-un termen rezonabil”. 

„Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanți ai minorităților. Am văzut constrângerile pe care fiecare dintre partide le are și cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. 

Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari. OCDE, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscala a României, asumată. Și în sensul acesta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună parlamentului bugetul pe 2027, a transmis sâmbătă Nicușor Dan, în mesajul său cu ocazia Zilei Europei. 

Președintele Nicușor Dan a avut o serie de consultări informale cu partidele pro-occidentale pentru formarea unui nou Guvern, după căderea Cabinetului Bolojan la moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Discuțiile de la Palatul Cotroceni au loc într-un climat politic extrem de tensionat, în condițiile în care partidele implicate sunt pe poziții diametral opuse.

Potrivit surselor Digi24, Nicușor Dan a avut discuții cu președinții PSD, USR, UDMR și PNL, Ilie Bolojan fiind ultimul cu care s-a întâlnit. 

Liderul USR i-ar fi transmis că opinia sa rămâne fermă: trecerea în opozițiție și coordonarea cu Ilie Bolojan. PSD ar vrea o o coaliție cu PNL, dar fără Ilie Bolojan, mai spun sursele.

În lipsa unei formule clare de majoritate, la Cotroceni sunt discutate mai multe variante de guvernare, însă fiecare vine cu obstacole majore. Unul dintre scenarii este formarea unui Guvern PSD-UDMR-minorități. Totuși, inclusiv această variantă ridică semne de întrebare, în condițiile în care Kelemen Hunor pare indecis în contextul actualei crize politice.

O altă variantă discutată este o coaliție PSD-AUR-minorități, însă și acest scenariu este considerat aproape imposibil și condiționat de numeroase negocieri politice. În lipsa unei majorități solide, în discuție intră și variantele unor guverne minoritare.

