Noi negocieri la Cotroceni după căderea Guvernului Bolojan. Ce variante sunt pe masa președintelui Nicușor Dan

nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
USR și PNL refuză orice coaliție cu PSD
Scenariile aflate pe masa președintelui Bolojan: „Dacă PSD nu e în stare să vină cu o soluție, e de bun-simț să recunoască"
AUR vrea guvernarea, dar pune condiții

Președintele Nicușor Dan continuă consultările informale cu partidele pro-occidentale pentru formarea unui nou Guvern, după căderea Cabinetului Bolojan la moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Discuțiile de la Palatul Cotroceni au loc într-un climat politic extrem de tensionat, în condițiile în care partidele implicate sunt pe poziții diametral opuse. Potrivit surselor Digi24, președintele României nu este optimist în privința găsirii rapide a unei soluții, iar scenariul unui interimat prelungit pentru Ilie Bolojan începe să fie luat în calcul.

USR și PNL refuză orice coaliție cu PSD

După consultările de marți, liderul USR a mers la Cotroceni cu un mandat ferm: partidul nu va mai intra într-o coaliție cu PSD. În paralel, și PNL a votat în unanimitate trecerea în opoziție, ceea ce complică și mai mult ecuația politică.

În aceste condiții, varianta refacerii fostei coaliții de guvernare, fără Ilie Bolojan și cu Cătălin Predoiu în poziția de premier, scenariu acceptat până recent de PSD și privit favorabil inclusiv de președintele Nicușor Dan, pare să nu mai fie viabilă.

Potrivit informațiilor discutate în aceste zile, partidele implicate au adoptat rezoluții și poziții care îi plasează pe direcții complet diferite, ceea ce face extrem de dificilă formarea rapidă a unei majorități stabile.

Scenariile aflate pe masa președintelui

În lipsa unei formule clare de majoritate, la Cotroceni sunt discutate mai multe variante de guvernare, însă fiecare vine cu obstacole majore.

Unul dintre scenarii este formarea unui Guvern PSD-UDMR-minorități. Totuși, inclusiv această variantă ridică semne de întrebare, în condițiile în care Kelemen Hunor pare indecis în contextul actualei crize politice.

O altă variantă discutată este o coaliție PSD-AUR-minorități, însă și acest scenariu este considerat aproape imposibil și condiționat de numeroase negocieri politice.

În lipsa unei majorități solide, în discuție intră și variantele unor guverne minoritare.

Una dintre formulele vehiculate este un Guvern minoritar format din PNL-USR-UDMR și grupul minorităților naționale. Oficial însă, niciun partid nu susține în acest moment această variantă.

Bolojan: „Dacă PSD nu e în stare să vină cu o soluție, e de bun-simț să recunoască”

Deși PNL a anunțat trecerea în opoziție, premierul interimar Ilie Bolojan a lăsat să se înțeleagă că ar putea lua în calcul asumarea unui Guvern minoritar, dacă PSD nu reușește să găsească o soluție de guvernare.

„Dacă PSD nu e în stare să vină cu o soluție, e de bun-simț să recunoască asta”, este mesajul transmis de Ilie Bolojan, care consideră că social-democrații trebuie să își asume responsabilitatea pentru criza politică generată de moțiunea de cenzură depusă împreună cu AUR.

În același timp, PNL le cere social-democraților să își asume formarea unei majorități, argumentând că PSD este partidul care a provocat actuala criză guvernamentală.

AUR vrea guvernarea, dar pune condiții

Președintele AUR, George Simion, a declarat că partidul este dispus să își asume guvernarea după căderea Guvernului Bolojan, însă doar dacă formațiunea va putea desemna premierul.

Totodată, liderul AUR a anunțat că nu va participa la consultările oficiale de la Cotroceni dacă președintele Nicușor Dan nu invită partidul și la discuțiile informale organizate înaintea acestora.

Președintele Nicușor Dan a exclus însă varianta alegerilor anticipate și a transmis anterior că „cu calm, vom trece prin asta”.

După finalizarea consultărilor informale, urmează consultările oficiale de la Cotroceni, în urma cărora șeful statului ar trebui să desemneze un nou premier. Rămâne însă neclar cât de rapid se va întâmpla acest lucru, mai ales în contextul în care săptămâna viitoare la București va avea loc și summitul B9, considerat un eveniment important pentru președintele Nicușor Dan.

