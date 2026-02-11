Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, la finalul unei întâlniri cu președinții Consiliilor Județene, că ar fi fost mai bine pentru situația politică a Coaliției de guvernare dacă tăierile din administrația locală ar fi intrat în vigoare de anul trecut.

Cseke Attila a fost întrebat despre posibilitatea unei reorganizări teritoriale în perioada următoare, după ce premierul Ilie Bolojan a declarat că, dacă tăierile din administrație nu vor fi adoptate, acesta ar fi următorul pas.

„Eu cred că ar trebui să ne ocupăm de ceea ce avem deja pe masă. Avem acest pachet pe administrație încă din iulie–august anul trecut. Ar fi fost mult mai bine, inclusiv pentru stabilitatea politică a coaliției, ca acest pachet să fi intrat în vigoare de anul trecut. Conține măsuri prin care și statul își reduce cheltuielile, iar acestea sunt necesare.

Acest pachet trebuie promovat, într-un fel sau altul, în zilele următoare”, susține ministrul.

Chestionat și dacă UDMR se opune în continuare reoganizării administrativ teritoriale, ministrul Dezvoltării a declarat:

„De ce credeți că, din punct de vedere administrativ și politic, este indicat să lansăm tot felul de alte teme, în loc să rezolvăm ce avem deja pe masă?“

Și premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, miercuri, cu președinții Consiliilor Județene pentru a discuta bugetul pentru anul 2026. În deschiderea evenimentului, șeful Executivului a anunțat că Ministerul Apărării ar putea prelua centrele militare județene, începând cu anul viitor, pentru a nu mai pune presiune pe bugetele locale.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, social-democratul Constantin Rădulescu, a declarat, la finalul întâlnirii, că administrațiile locale au nevoie de oameni, dar și de bani pentru dezvoltare. Întrebat dacă va rămâne PSD la guvernare, acesta a transmis că așteaptă să vadă bugetul pentru anul 2026.

Citește și: REPORTAJ | „Bolojan râde de noi”. Cum a arătat întâlnirea dintre premier și primarii revoltați pe taxe și tăieri: huiduieli și ironii

Editor : A.G.