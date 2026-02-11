Live TV

Video Cseke Attila, despre reforma administrației: „Era mai bine pentru Coaliție dacă intra în vigoare anul trecut”

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
Foto: Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei / Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, la finalul unei întâlniri cu președinții Consiliilor Județene, că ar fi fost mai bine pentru situația politică a Coaliției de guvernare dacă tăierile din administrația locală ar fi intrat în vigoare de anul trecut. 

Cseke Attila a fost întrebat despre posibilitatea unei reorganizări teritoriale în perioada următoare, după ce premierul Ilie Bolojan a declarat că, dacă tăierile din administrație nu vor fi adoptate, acesta ar fi următorul pas.

„Eu cred că ar trebui să ne ocupăm de ceea ce avem deja pe masă. Avem acest pachet pe administrație încă din iulie–august anul trecut. Ar fi fost mult mai bine, inclusiv pentru stabilitatea politică a coaliției, ca acest pachet să fi intrat în vigoare de anul trecut. Conține măsuri prin care și statul își reduce cheltuielile, iar acestea sunt necesare.

Acest pachet trebuie promovat, într-un fel sau altul, în zilele următoare”, susține ministrul. 

Chestionat și dacă UDMR se opune în continuare reoganizării administrativ teritoriale, ministrul Dezvoltării a declarat:

„De ce credeți că, din punct de vedere administrativ și politic, este indicat să lansăm tot felul de alte teme, în loc să rezolvăm ce avem deja pe masă?“

Și premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, miercuri, cu președinții Consiliilor Județene pentru a discuta bugetul pentru anul 2026. În deschiderea evenimentului, șeful Executivului a anunțat că Ministerul Apărării ar putea prelua centrele militare județene, începând cu anul viitor, pentru a nu mai pune presiune pe bugetele locale.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, social-democratul Constantin Rădulescu, a declarat, la finalul întâlnirii, că administrațiile locale au nevoie de oameni, dar și de bani pentru dezvoltare. Întrebat dacă va rămâne PSD la guvernare, acesta a transmis că așteaptă să vadă bugetul pentru anul 2026.

Citește și: REPORTAJ | „Bolojan râde de noi”. Cum a arătat întâlnirea dintre premier și primarii revoltați pe taxe și tăieri: huiduieli și ironii

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
3
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
Călin Georgescu.
4
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
5
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Digi Sport
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_ACOR_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan s-a întâlnit și cu șefii Consiliilor Județene. Lider PSD, despre rămânerea la guvernare: „Așteptăm să vedem bugetul”
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce economii a făcut cancelaria prim-ministrului anul trecut. Reducerea de posturi, încă neimplementată
protest cu foc in albania
Proteste violente în Albania împotriva guvernului acuzat de corupţie
foto comitet interministerial oana gheorghiu
Reforma guvernanței companiilor de stat, analizată la Palatul Victoria. Oana Gheorghiu: progrese pentru jaloanele din PNRR
Cseke Attila
Platforma Anghel Saligny va fi deschisă pe 2 martie. Cseke Attila: „Marea provocare va fi bugetul pe 2026”
Recomandările redacţiei
dereneu
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa...
medici in spital
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să...
lavrov
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea...
N10 CRIZA APA ARGES-FAKE 110226_01210
„Umilință maximă și pericol pentru sănătate”. Criza continuă la...
Ultimele știri
Ucraina primește un nou impuls financiar: Parlamentul European a aprobat un pachet de împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro
După expirarea tratatului New START cu SUA, Lavrov anunță care este condiția Rusiei pentru menținerea limitelor arsenalului nuclear
Toate troleibuzele din Ploiești, retrase din circulație. Ele nu au ITP, pentru că sediul RAR nu e racordat la „firele” de alimentare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat...
Fanatik.ro
Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB? Exclusiv
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Iubita lui Adrian Kreiner, îndepărtată din firmă și lăsată fără bani. Dezvăluiri din culise după reținerea...
Adevărul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fosta iubită a sportivului olimpic care și-a mărturisit infidelitatea la Jocurile Olimpice, prima reacție: „E...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Gică Hagi vinde acțiunile de la Farul și îi va lua locul lui Mircea Lucescu la...
Pro FM
Cine e bărbatul cu care a apărut Andreea Antonescu la plajă, în SUA. Fanii au chestionat-o imediat
Film Now
Ethan Hawke, dezvăluiri despre rivalitatea cu Billy Crudup: „Mi-aș dori să pot să mă întorc în timp și să...
Adevarul
Legea care a nenorocit țăranul român. L-a făcut dependent de marii moșieri, l-a expus abuzurilor și a dus la...
Newsweek
Mesaj pentru 2.400.000 de pensionari de la Casa de Pensii. „Banii pe februarie, virați”. Când intră pe card?
Digi FM
Moment uluitor la Jocurile Olimpice. Un norvegian medaliat cu bronz a recunoscut că și-a înșelat iubita: „Nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Efectele surprinzătoare ale dietei keto. Ce beneficii ar avea asupra persoanelor care se confruntă cu depresie
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, prima apariție după cererea în căsătorie. Actrița și-a etalat mândră inelul de logodnă de peste...
UTV
(VIDEO) Mihai Bendeac reacționează după acuzațiile de hărțuire la premiera filmului. Actorul anunță că depune...