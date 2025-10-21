Live TV

Culise din ședința Coaliției. „Moment artistic al PSD: Grindeanu s-a enervat, și-a luat haina și a plecat”

Data actualizării: Data publicării:
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Alegeri la Capitală pe 7 decembrie. „Se rupe Coaliția dacă nu se respectă cerința PSD” Tensiuni pe reforma pensiilor speciale. PSD a plecat din ședință

Liderii Coaliției au decis data alegerilor la Capitală. Pe 7 decembrie, bucureștenii ies la vot. Partidele au stabilit să aibă candidați separați. Totuși, condiția PSD ca USR și PNL să dea în scris că nu își retrag candidatul unul în favoarea celuilalt nu a fost acceptată. Grindeanu a amenințat că dacă nu se țin de cuvânt, Coaliția se rupe, au declarat surse politice pentru Digi24. Au fost tensiuni mari pe tema reformei pensiilor speciale, picată ieri la CCR. PSD a cerut un grup de lucru, pentru a fi consultate și asociațiile de magistrați. PSD vrea o altă formă a legii, mai blândă, dar premierul ar fi refuzat, spun surse PSD. „A fost un moment artistic al PSD. Sorin Grindeanu s-a enervat, și-a luat haina și a plecat”.

Alegeri la Capitală pe 7 decembrie. „Se rupe Coaliția dacă nu se respectă cerința PSD”

Discuția despre alegerile pentru Primăria Capitalei a mers strună și s-a căzut de acord pe data de 7 decembrie. PSD a cerut o anexă la programul de guvernare, prin care să se asigure că PNL și USR nu se vor retrage unul în favoarea altuia. Nu s-a acceptat.

Dar au agreat ca vor merge fiecare cu candidati proprii. Sorin Grindeanu a acceptat că nu va scrie negru pe alb această înțelegere, dar a amenințat că „dacă nu se respectă, Coaliția se rupe”.

Social-democrații au mai declarat anterior că un candidat comun PNL-USR la Capitală ar însemna excluderea PSD din Coaliție.

S-a mai agreat că partidele Coaliției nu se vor ataca în campanie, iar conducerile partidelor se vor ocupa de disciplina propriilor membri.

Hotărârea de Guvern pentru organizarea alegerilor va fi dată chiar în această săptămână.

Tensiuni pe reforma pensiilor speciale. PSD a plecat din ședință

Când a venit momentul discuției despre pensiile speciale, spiritele s-au încins. Social-democrații au propus un grup de lucru la nivelul Coaliției, care să se ocupe de reformă.

Varianta PSD pentru noul text al proiectului este chiar cea propusă de președintele Nicușor Dan liderilor, pensia magistraților să fie 70% din salariul net, nu 75%, iar perioada de tranziție să fie de 15 ani, nu 10.

PSD consideră că modificările ar fi necesare astfel încât proiectul să nu mai fie vulnerabil în fața Consiliului Superior al Magistraturii, tocmai fiindcă CSM a refuzat să dea un aviz.

Premierul Bolojan nu ar fi acceptat să fie modificată legea pentru că „ea nu a picat pe fond, nu are sens să schimbam prioiectul, ci să avem grijă de data asta sa avem toate avizele”, conform surselor PSD participante la ședință.

Asta a determinat social-democrații să plece din Coaliție, fiindcă „premierul vrea să își facă imagine, nu să rezolve problema, ci să pozeze în salvator. Nu poți să eșuezi și să faci la fel sperând că ai alt rezultat”.

De cealaltă parte, alți participanți la ședință consideră că „a fost un moment artistic al PSD, este doar un pretext pentru a amâna din nou discuția pe reforma administrației publice locale”.

Aceștia susțin că premierul a specificat că s-au mai purtat discuții cu magistrații, dar nu s-a rezolvat nimic.

„Grindeanu s-a enervat și a zis că toată lumea dă vina pe PSD că legea a picat la Curte” (n.r - din cauză că judecătorii numiți de PSD au votat pentru respingere), au mai adăugat sursele citate.

Discuția despre pensiile speciale va fi reluată în ședința de săptămâna viitoare.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

