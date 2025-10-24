Live TV

Cum a fost decisă candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Sondaj INSCOP cu Ciucu, Burduja şi Bujduveanu. Scenarii

Data publicării:
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu. Inquam Photos / Codrin Unici
Anunţul preşedintelui PNL Ilie Bolojan, conform căruia primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este liberalul cel mai bine plasat în preferinţele electoratului, acesta urmând să fie desemnat candidatul PNL la Primăria Capitalei, s-a bazat pe un sondaj INSCOP, realizat în luna august, care a luat în calcul şase scenarii.

În trei dintre acestea au fost testate candidaturile lui Ciucu, Sebastian Burduja şi Stelian Bujduveanu din partea PNL, cu Daniel Băluţă candidat din partea PSD şi cu Anca Alexandrescu candidat din partea AUR, în alte două au fost testaţi Ciucu şi Drulă drept candidaţi comuni PNL-USR, cu aceiaşi contracandidaţi din partea PSD şi AUR şi scenariul în care Ciprian Ciucu este candidatul PNL, dar din partea AUR candidează George Simion, informează News.ro.

Ciucu s-ar plasa pe locul al doilea în aproape toate variantele, după Daniel Băluţă, excepţie făcând candidatura comună PNL-USR, când atât el, cât şi Drulă ar fi pe primul loc. În ceea ce îi priveşte pe ceilalţi doi liberali consideraţi la momentul realizării sondajului potenţiali canidaţi ai PNL, Burduja e pe locul 4 în intenţiile de vot, iar Bujduveanu pe 5.

Primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu declara recent că propriul sondaj al PNL, efectuat în urmă cu o lună şi jumătate, îl arată detaşat ca opţiune pentru Primăria Capitalei, dar nu îşi anunţă intenţia de candidatură până când nu trece prin procedurile interne din partid.

Scenarii

Ciprian Ciucu se plasează pe locul al doilea în intenţiile de vot, cu 18.9%, în scenariul în care contracandidaţii săi sunt: Daniel Băluţă (PSD) - 21%, Anca Alexandrescu (AUR) - 16,9%, Cătălin Drulă (USR) - 14,7%, Ana Ciceală (SENS) - 6,8%, procentele fiind raportate la totalul populaţiei.

Clasamentul se menţine, dar procentele cresc uşor în cazul în care se raportează la populaţia care declară că va merge la vot în mod cert. Anca Alexandrescu a anunţat joi, după ce data de 7 decembrie pentru organizarea alegerilor în Bucureşti a devenit oficială, că 99% va candida.

În scenariul în care candidatul PNL la Primăria Generală ar fi Sebastian Burduja, acesta s-ar plasa pe locul 4, cu 10,5%, primul loc revenindu-i lui Daniel Băluţă - 23,6%, urmat de Cătălin Drulă (USR) - 22.1%, Anca Alexandrescu (AUR) - 18,2. Între timp, Burduja a declarat că nu va candida.

„Nu voi candida. PNL are opţiuni foarte bune şi am încredere că putem să dăm un primar liberal pentru Bucureşti, după foarte mult timp”, a spus el în urmă cu câteva zile.
Un alt scenariu luat în calcul a fost cel în care candidatul PNL ar fi actualul primar general interimar, Stelian Bujduveanu. În această variantă, Bujduveanu s-ar plasa pe locul 5, cu 6,3% din intenţiile de vot, după Daniel Băluţă - 25%, Cătălin Drulă - 23,8%, Anca Alexandrescu (AUR) - 18,8%, Ana Ciceală - 6,9%. Şi în acest caz, procentele raportate la cei care au declarat în mod ferm că merg la vot sunt mai mari, însă clasamentul se păstrează.

A fost evaluată şi varianta în care candidatul PNL este Ciprian Ciucu, iar cel al AUR este George Simion, şi în acest caz, Ciucu plasându-se pe locul al doilea.

Când ar fi Ciucu pe primul loc

Ciprian Ciucu s-ar clasa pe primul loc, în cazul în care ar fi candidatul comun al PNL - USR, variantă care însă nu mai e posibilă, Cătălin Drulă anunţându-şi în mod ferm candidatura din partea USR.

În acest scenariu, raportat la totalul populaţiei, Ciprian Ciucu ar ar avea un scor de 33,7%, Daniel Băluţă - 23,2%, Anca Alexandrescu - 18,5%, Ana Ciceală 5,8%.
În situaţia în care Cătălin Drulă ar fi candidatul comun PNL-USR, acesta s-ar plasa pe primul loc, cu 26,8%, urmat de Daniel Băluţă - 25,7%, Anca Alexandrescu - 18,3%, Ana Ciceală - 7,4 %.

Ciucu vs Drulă

Sondajul mai relevă că, în cazul în care cei peste 60% care au exprimat o opţiune de vot ar avea de ales între Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă, scorul ar fi net în favoarea lui Ciucu, cu 60,6%.

Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la comanda PNL. Datele au fost culese în perioada 8 - 12 august 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1107 de persoane, reprezentativ pe categoriile sociodemografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia Municipiului Bucureşti, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95 %, la un grad de încredere de 95%

 

