Cum răspunde Bolojan la întrebarea dacă ordonanțele adoptate marți ar putea pica la Curtea Constituţională

Premierul Ilie Bolojan afirmă că prevederile cuprinse în cele ordonanțe de urgență privind reforma administraţiei şi pachetul de relansare economică, aprobate de Guvern marți seară, respectă Constituţia. El a mai precizat că actele normative au fost adoptate fără niciun fel de observaţii şi au existat avize favorabile de la toate ministerele.

Ilie Bolojan a fost întrebat marţi, după ședința de guvern, dacă actele normative ar putea să pice testul de constituționalitate, având în vedere că avizul Consiliului Legislativ precizează că măsurile cuprinse în ordonanţa de urgenţă privind reforma în administraţie ar putea afecta drepturile fundamentale.

„Consider că prevederile care sunt cuprinse în cele două acte normative, având avizele ministerelor avizatoare, sunt prevederi care respectă Constituţia. Sunt lucruri care trebuiau puse în practică în aşa fel încât să avem o schimbare în administraţie. În mod inevitabil, orice fel de schimbare, de la eliminarea risipei, de la creşterea eficienţei, de la creşterea capacităţii administraţiei publice locale de a-şi încasa impozitele, de la creşterea capacităţii administraţiei de a face politici în urbanism sau la descentralizare, naşte discuţii pentru că, în mod inevitabil, schimbările înseamnă şi rezistenţă. Dar consider, aşa cum s-a întâmplat şi până acum la celelalte proiecte, inclusiv la componenta de pensii de magistraţi, care s-a dovedit a fi constituţională, că şi cele două proiecte respectă prevederile constituţionale”, a declarat Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

„Au fost adoptate fără niciun fel de observaţii”

El a menţionat că cele două acte normative au fost adoptate fără niciun fel de observaţii în şedinţa de Guvern.

„În afară de schimburile de adrese care sunt obişnuite la astfel de proiecte complexe, care presupun puncte de vedere de la echipele de funcţionari din fiecare minister, în cadrul şedinţei de Guvern de astăzi cele două proiecte au fost adoptate fără niciun fel de observaţii, existând avize favorabile de la toate ministerele. Asta înseamnă că toate observaţiile, toate propunerile care au fost făcute au fost integrate în corpul celor două proiecte şi mâine la prânz vom trimite cele două proiecte de ordonanţă. spre publicare la Monitorul Oficial”, a mai transmis premierul Bolojan.

Consiliul Economic şi Social a dat aviz nefavorabil, marţi, pe proiectul de ordonanţă de urgenţă a guvernului privind adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

