De ce nu discută Eugen Tomac cu AUR: „Sunt convins că voi reuşi să conving peste 233 de parlamentari”

Premierul desemnat Eugen Tomac a afirmat că va reuşi să convingă peste 233 de parlamentari să îi voteze Guvernul, dar a exclus negocieri cu AUR. El a menţionat că îşi doreşte să încheie marţi consultările, iar la începutul săptămânii viitoare să se prezinte în faţa Parlamentului pentru votul de învestitură.

Eugen Tomac a fost întrebat, luni, la Antena 3 CNN, ce şanse acordă acestui guvern pentru a fi votat în Parlament.

„Sunt încrezător că în ziua votului peste 233 de membri ai Parlamentului României ne vor acorda încrederea pentru a merge... (...) Sunt convins că voi reuşi să conving peste 233 de parlamentari”, a declarat Tomac, potrivit News.ro.

El a adăugat că la începutul săptămânii viitoare doreşte să vină cu Cabinetul său pentrul votul din Parlament.

„Doresc mâine să închei consultările cu toţi actorii politici şi, evident, undeva pe miercuri vom stabili calendarul final. Dar, cel mai probabil, la începutul săptămânii viitoare vom fi în măsură să ne prezentăm în faţa Parlamentului”, a transmis Eugen Tomac.

Întrebat dacă ar putea intra în dialog şi cu AUR, premierul desemnat a răspuns: „Nu am de ce să discut cu partide care votează împotriva interesului naţional al României. Şi aici vreau să fiu foarte clar. Eu respect opinia şi votul fiecărui cetăţean român. Este fiecare liber în această ţară să voteze aşa cum simte. Însă nu voi accepta niciodată şi nu voi înţelege niciodatâ partidele care prin gesturi concrete acţionează împotriva interesului naţional. Şi AUR a avut un asemenea comportament de mai multe ori. Şi chestiunea aceasta, evident, nu este negociabilă”.

Tomac nu crede că reformatorii de dreapta sau pro-europenii de stânga vor avea motive să nu voteze cabinetul său.

„Eu cred că acest guvern va trece. Am plecat la drum cu acest gând şi rămân determinat pe opţiunea că în ziua votului vor fi suficient de mulţi membri ai Parlamentului României care să-mi acorde încrederea. Nu văd motive pentru care reformatori de dreapta sau pro-europeani de stânga să voteze împotriva unui cabinet care are nişte obiective extrem de precise, care izvoresc din priorităţile României”, a mai transmis Eugen Tomac.

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Editor : B.E.