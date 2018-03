De ce nu l-a numit Ponta pe Dragnea ministru de Interne

Fostul premier Victor Ponta a comentat la Digi24 declarațiile președintelui PSD, Liviu Dragnea, care spunea că Ponta ar fi format guvernul împreună cu șeful de atunci al SRI, George Maior. Fostul premier a negat din nou informațiile și a adăugat că Dragnea ar fi dorit și el o funcție în acel executiv – cea de ministru de Interne.

„Miciunile lui Dragnea sunt atât de gogonate, încât sunt ușor de dovedit. Să zică Dragnea pe care i-a pus SRI: Rovana Plumb, Mircea Dușa, Titus Corlățean, Andrei Marga, pe cine? E o prostie”, a spus Victor Ponta.

„O singură dispută – și de fapt această răbufnire de ură și miniciună a lui Liviu Dragnea a fost legată de faptul că, deși PSD a avut Ministerul de Interne, i-am spus că nu-l voi numi pe el, cât sunt prim-ministru și președinte PSD. Am numit o altă persoană, pe Ioan Rus, care a fost ministru de Interne și în Guvernul Năstase, doar nu l-a pus SRI în Guvernul Năstase”, a spus deputatul.

El a explicat și de ce nu a vrut să-l numească pe șeful PSD în fruntea Ministerului de Interne.

„Dragnea a mai fost în 2009, timp de două săptămâni, ministru de Interne și nu mi-a plăcut ce voia să facă atunci, să folosească ministerul de Interne. Uitați-vă acum, când are MAI cu doamna Carmen Dan – de altfel a și căzut un guvern, Guvernul Tudose, pentru ca Dragnea să păstreze Ministerul de Interne - că îl folosește în interes personal”, a spus Ponta.

Președintele PSD a spus aseară, la Antena 3, că Victor Ponta ar fi stabilit componenţa Executivului USL din 2012 împreună cu şeful SRI de la acea vreme, George Maior.

„M-a sunat Crin (n.red. Crin Antonescu) după amiază, 4-5 ceva de genul acesta. Şi mi-a zis: domne, aseară nu s-a putut face Guvernul pentru că am înţeles că era oboseală, dar de dimineaţă, la 7, când a venit Victor (n.red. Victor Ponta) mi-a arătat lista Guvernului. A făcut-o cu tine? Zic: nu, n-a făcut-o cu mine pentru că eu am plecat acasă ca şi tine. Eu te-am sunat să-ţi spun, sunt destul de contrariat, nu înţeleg ce se întâmplă, cu cine a făcut-o, nu mi se pare corect, pentru că am fost împreună de când am gândit conceptul USL şi vreau să rămânem împreună.

Ne-am întâlnit duminică după-amiază, am vorbit şi cu Victor (nr. Victor Ponta) i-am spus că nu am înţeles de ce a făcut-o şi dacă tot a făcut-o de ce să ne mai vedem duminică undeva pe valea Prahovei să discutăm despre un lucru deja decis de el cu nu ştiu cine. În sfârşit, am fost. Mi-a dat de înţeles că a făcut în noaptea aia Guvernul cu George Maior şi cu alţii”, a spus Liviu Dragnea.

„Minte, el însuşi, Liviu Dragnea a fost la mine la Cornu şi a stat ore în şir cu Crin Antonescu şi cred că era şi Eduard Hellvig atunci şi am discutat despre Guvern. Un mincinos. Am fost cei care eram liderii USL-ului atunci. Domnul Maior şi cu domnul Coldea dacă vor să vorbească mâine domnul Dragnea face 150 de ani de puşcărie. Domnul Dragnea nu ştie nimic compromiţător despre Maior şi Coldea”, a fost replica lui Victor Ponta.

Daniel Constantin, fost președinte al PC, parte din USL în 2012, a spus că în discuţiile de atunci nu a existat sub nicio formă vreo discuţie referitoare la implicarea Serviciului Român de Informaţii sau a lui George Maior în desemnarea miniştrilor.

Iar fostul copreședinte al USL, Crin Antonescu, a spus că nu a fost nici măcar invocat numele lui George Maior. El a precizat că discuţia ce mai lungă a fost legată de Ministerul de Interne, unde trebuia să fie nominalizat Liviu Dragnea, însă Victor Ponta l-a vrut pe Ioan Rus.

Pe de altă parte, el a confirmat declaraţiile liderului social-democraţilor, Liviu Dragnea, conform cărora fostul premier Victor Ponta ar fi negociat propunerea procurorilor-şefi cu şeful statului de la acea vreme Traian Băsescu.