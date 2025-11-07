Live TV

Data publicării:
Diana Șoșoacă. Foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez

Eurodeputata SOS, Diana Șoșoacă, a fost citată din nou la Parchetul General. Șoșoacă este pusă sub acuzare pentru 11 infracțiuni, printre care propagandă legionară, ultraj, antisemitism, promovarea cultului legionar și a persoanelor condamnate pentru genocid. În fața jurnaliștilor, întrebată de ce a fost citată, ea a zis că i s-ar fi cerut acordul pentru internarea într-un spital de psihiatrie.

„M-au chemat să fiu audiată, nu știu pentru ce, și să-mi dau acordul pentru internarea într-un spital de psihiatrie, pentru că au spus că pentru declarații politice pe care ei le consideră neconforme”, a declarat Șoșoacă.

„Este un act de anulare, este efectiv consecința a 5 octombrie 2024, când a existat lovitura de stat de care nimeni nu vrea să vorbească. Pentru că unui om, pentru declarații și opinii politice, i s-a interzis dreptul de a mai candida, deși nu era judecat, nu era condamnat, iar Curtea Constituțională nu este o instanță de judecată să poată să decidă în locul unei instanțe de judecată”, a mai afirmat eurodeputate SOS.

Aceasta a mai declarat: „Astfel de act înseamnă un precedent total extrem de periculos atât pentru democrația României, dar mai ales pentru democrația europeană. Acest act se va aplica oricărui om politic sau politician care va spune ceva care va deranja pe cei de la putere”.

Lidera SOS a mai fost chemată la Parchet în urmă cu o lună, când a aflat că are calitatea de inculpat.

Parchetul General a confirmat oficial, în luna octombrie, că a pus-o sub urmărire penală pe Diana Șoșoacă pentru mai multe infracțiuni, printre care lipsirea de libertate în mod ilegal (în scandalul cu jurnaliștii italieni) și propagandă extremistă. Procurorii au cerut Parchetului European să-i ridice imunitatea europarlamentarei SOS România.

Concret, Diana Șoșoacă este acuzată următoarele infracțiuni:

  • patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal;
  • patru infracțiuni de promovarea în public a cultului persoanelor condamante pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova în public idei, conceții sau docrtrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;
  • negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia;
  • ultraj;

